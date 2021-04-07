США будут обсуждать с союзниками бойкот Олимпиады в Пекине

США намерены обсудить со своими союзниками вероятный бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, которые запланированы на 2022 год. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.
По словам представителя Госдепа, скоординированный подход к вопросу вероятного бойкота лежит не только в интересах Вашингтона, но и в интересах его союзников и партнёров. Прайс заявил, что из-за последних обвинений в нарушении прав человека в адрес руководства Китая, ведутся дискуссии о том, как реагировать на Олимпийские игры. Руководитель пресс-службы Госдепа отметил, что пока о каких-то конкретных сроках речи не идёт, так как до начала соревнований остается ещё много времени.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предостерег США от политизации спорта и зимней Олимпиады в Пекине. Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался против возможного бойкота соревнований.
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