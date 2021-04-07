Суд в Ростове-на-Дону оставил Юрия Жданова под арестом

Ростовский областной суд оставил под арестом 66-летнего Юрия Жданова, отца директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. (ФБК внесён российскими властями в список "иностранных агентов", но не согласен с этим решением).

Прокурор посчитал, что мера пресечения обоснована. Юрий Жданов останется в следственном изоляторе до 21 мая. В заседании суда он участвовал по видеосвязи.

Защита ходатайствовала о замене меры пресечения на домашний арест, так как у Жданова больше рисков заразиться коронавирусной инфекцией в силу возраста. Сам арестованный рассказал в суде, что в его камере многие сейчас болеют.

Ранее Юрий Жданов пожаловался на условия содержания в СИЗО. По его словам, ему не удается полноценно спать, так как он сидит в переполненной камере изолятора и люди вынуждены спать посменно.

Юрия Жданова арестовали 29 марта на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, летом 2019 года, находясь на должности заместителя главы посёлка Искателей Ненецкого автономного округа, он рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию. По словам Ивана Жданова, его отец не знал об этом.

Директор ФБК считает, что уголовное дело против отца является местью российских властей за политическую деятельность самого Ивана Жданова. "Это совершенно новый уровень низости и подлости администрации президента", – заявил он.