Скорая помощь прибыли. Екатерина Петрова – о мутных схемах

Передача машин скорой помощи на аутсорсинг прошла в нескольких регионах России, в том числе и в Свердловской области. Практически повсюду нововведение сопровождается протестными выступлениями водителей скорой медицинской помощи, работников станций скорой помощи, общественных активистов, юристов и журналистов.



Пионером аутсорсинга машин скорой помощи в России больше 10 лет назад стал уралец Евгений Фридман. Именно он придумал и реализовал пилотный проект в родной Перми. С идеей "масштабировать" начинание на другие регионы Фридман в 2012 году пришел в Агентство стратегических инициатив (АСИ), занимавшееся в том числе проектом "Новая скорая помощь". Сотруднику АСИ Илье Ковалеву было поручено подготовить проект для согласования с федеральными и региональными ведомствами. Этот молодой менеджер изучил документы, поговорил с ведомствами – и организовал свой, абсолютно идентичный по смыслу, содержанию и даже названию проект.



Идея понравилась и другу Ковалева Данилу Барышникову, сыну топ-менеджера "Газпрома". В мае 2013 года они с Ковалевым организовали некоммерческую организацию АНО "Новая скорая и неотложная помощь" (на данный момент она ликвидирована).

В 2015 году Ковалёв учредил ещё и "Агентство инвестиций в социальную сферу" (АИСС), среди учредителей которого значились олимпийская чемпионка Ирина Чащина, сын тренера по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой Натан Винер и отец Барышникова Владислав.



В 2013 году Данил Барышников совместно с главой совета директоров "Сумма Телеком" Владимиром Андросиком создал еще одно частное предприятие по аутсорсингу транспортной функции при оказании скорой медицинской помощи – ООО "Эффективная система здравоохранения" (ЭСЗ). В 2014 году Ковалёв и Барышников-младший вместе летали в Архангельск, где в 2013–2014 годах был реализован пилотный проект ЭСЗ с архангельской службой скорой медпомощи.



На сегодняшний день у ООО "ЭСЗ" контрактов на сумму почти на 6 млрд рублей. Однако исполнять их оказалось не так просто: вскоре посыпались жалобы от водителей автомобилей скорой медицинской помощи, которых принудительно переводили на работу с государственной службы к коммерческому оператору.

Они жаловались на невыплату зарплат, отсутствие льгот, жёсткую систему штрафных санкций и попытки разорвать трудовые отношения в одностороннем порядке. По стране прокатилась целая волна забастовок водителей компании-аутсорсера. Руководители региональных министерств здравоохранения стали высказывать мнение о том, что переход на эту модель аутсорсинга не приносит экономии: тарифы на услуги растут, а целостность процесса оказания скорой медицинской помощи потеряна. Позже появились претензии от налоговых органов по неуплате НДС, а с начала 2020 года ЭСЗ получило 26 исков от станций скорой помощи о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по госконтрактам.

В итоге регионы начали отказываться от дальнейшей работы по этой схеме. Видимо, почуяв неладное, Андросик в 2016 году вышел из состава учредителей ООО, а в конце 2018 года Владислав Барышников вышел из состава учредителей АНО "АИСС". Однако вскоре "Агентство инвестиций в социальную сферу" привлекло нового инвестора (оператора для аутсорсинга), ООО "РТ – скорая помощь" (летом 2020 года переименовано в ООО "РТ – социальная сфера") с идентичными подходами к реализации проекта, но пока без долгов и пятен на репутации. Барышников-младший так и остался один на один со своими проблемами: согласно данным "Контур-фокуса", деятельность ООО "ЭСЗ" приостановлена по требованию налоговой инспекции, а с жалобами работников пришлось разбираться СПЧ.

Теоретически АНО "АИСС" занимается привлечением внебюджетных источников финансирования с целью модернизации социальной инфраструктуры субъектов Российской Федерации. Аутсорсинг машин скорой помощи планировалось устроить так: автомобили, выпускаемые "Группой ГАЗ", дорабатывают и доукомплектовывают медицинским оборудованием, выпускаемым на предприятиях ГК "Ростех". На практике же АИСС занимается сбором данных о состоянии парка машин скорой помощи, о текущих фактических расходах на содержание автомобилей (в том числе о зарплате водителей). На основании этой информации готовятся предложения и техзадания для госконтрактов, все как под копирку. АИСС принимает непосредственное участие в формировании документации открытых конкурсов и договаривается об условиях и этапах реализации сделки по передаче транспортной функции единственному коммерческому оператору, предлагает исполнителей. Раньше это были "Эффективные системы здравоохранения", а в 2019–2020 годах единственным участником открытых конкурсов на аутсорсинг транспортных услуг скорой помощи в Самарской, Кемеровской и Свердловской областях стало ООО "РТ – социальная сфера".

Зачастую скорая помощь становится залогом в кредитных организациях, а возврат инвестиций происходит за счет платежей от фонда обязательного медицинского страхования в рамках исполнения государственного контракта. Ничего не поменялось по сравнению со схемой ООО "ЭСЗ", за исключением одного: теперь все происходит под символическим покровительством Государственной корпорации "Ростех". В состав наблюдательного совета АНО "АИСС" входят глава "Ростеха" Сергей Чемезов, замминистра сельского хозяйства Оксана Лук, генеральный директор "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин, гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко, первый замминистра обороны Руслан Цаликов, первый замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб, замминистра по развитию Востока Марат Шамьюнов.

Только на одном контракте в Нижнем Тагиле бюджет потеряет около 250 млн рублей, а уж сколько проблем и рисков обретает – и сказать сложно

18 декабря 2018 года Наблюдательный совет АИСС под председательством Чемезова одобрил проект по обновлению парка скорой помощи и создание оператора для такого обновления, ООО "РТ – Скорая помощь", блокирующий пакет акций в котором передан компании "Ростех". Какой "блокирующий пакет" Чемезов захотел в такой форме юрлица, как ООО, непонятно. Видимо, такая протекция АНО "АИСС" оказывает магическое действие на региональные администрации. Они с радостью проводят конкурсы вместо аукционов по передаче на аутсорсинг услуг скорой помощи. Невзирая на то, что это, по сути, ограничение конкуренции при проведении закупок, не обращая внимания ни на завышение цен, ни на претензии налоговиков к предыдущему оператору – партнеру "АИСС", ни на печальный опыт других регионов, затронутых протестами сотрудников скорой помощи (Кировская область, Республика Чувашия и другие). Простой расчёт показывает неэффективность этой схемы. По моим подсчётам, только на одном контракте в Нижнем Тагиле бюджет потеряет около 250 млн рублей, а уж сколько проблем и рисков обретает – и сказать сложно.



Согласно учредительным документам ООО "РТ – социальная сфера", доли в их уставном капитала распределяются так: 33,4% – АО "Техмаш" (дочка "Ростеха"); 10% – Дмитрий Шейман (финансист, владелец ООО "Фармстратегия", которое занимается лекциями для медработников); 16,6% – Александр Засорин (московский юрист, специализирующийся на финансовых схемах в недвижимости и строительстве); 40% – Светлана Старшинова (до 2013 года числилась в Едином государственном реестре юридических лиц как Ковалёва). Старшинова (которой по факту достался тот самый "блокирующий пакет") предположительно является матерью Ильи Ковалёва, в период с 2007 по 2018 год он был прописан по её адресу регистрации. Мало того, во время ограничений из-за пандемии Ковалёв получил цифровой пропуск от имени своего работодателя, ООО "РТ – социальная сфера".



Получается, что глава "Ростеха", генеральный директор "Группы ГАЗ", гендиректор ВЦИОМа и пять заместителей различных федеральных министров, входящие в состав наблюдательного совета АНО "АИСС", а также главы регионов способствуют масштабированию очень непрозрачной и неэффективной схемы ради заработка Ильи Ковалёва. Я писала в прошлом году о нарушениях при проведении закупок: завышении цен и махинациях с лицензиями и налогами. Тогда мои жалобы на конкурсы были отклонены антимонопольной службой, но вот прямо сейчас мы обжалуем эти решения в арбитраже.

Екатерина Петрова – руководитель регионального антикоррупционного центра "Трансперенси Интернешнл – Россия" в Екатеринбурге

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции