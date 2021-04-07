МИД РФ: Киев и Запад ведут "агрессивную кампанию"

МИД России обвинил Украину и ряд западных стран в "агрессивной информационной кампании" с целью возложить на Москву ответственность за эскалацию напряженности в Донбассе и на российско-украинской границе.

Днём ранее, 6 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность сведениями о российской военной активности вблизи границ Украины, а также нарушениями режима тишины в зоне конфликта в Донбассе.

"НАТО твёрдо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнул Столтенберг в беседе по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Рассматриваем подобную политику дезинформации в качестве действий, призванных создать необходимый информационный фон и отвлечь внимание от собственных военных приготовлений Киева в Донбассе… и наращивания военной активности стран НАТО на территории Украины", – говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Опасения относительно поступающих данных о наращивании российского военного присутствия у границ Украины высказали ранее лидеры США, Великобритании и ряда стран ЕС.

2 апреля Владимир Зеленский провел по телефону переговоры с Джо Байденом. Для Байдена звонок стал первой беседой в таком формате с украинским лидером после вступления в должность президента США 20 января. Зеленский призвал страны Запада ужесточить санкции против Москвы и содействовать усилиям Киева по интеграции в НАТО.

В соцсетях в последние дни появляются непроверенные сообщения о движении российской военной техники к границам Украины, а также вблизи аннексированного Крыма.

Российские власти заявляют, что в качестве повода для "агрессивной информационной кампании" против Москвы сейчас выбрана обострившаяся ситуации в Донбассе, а также плановые мероприятия по подготовке российских войск.

Ситуация на востоке Украины резко ухудшилась в конце марта. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах и отходе от минских договорённостей. Как отмечает агентство DPA, с начала нынешнего года потери украинских военных составили не менее 24 человек убитыми, пророссийские сепаратисты заявляли, что с их стороны убитых с начала января 23.