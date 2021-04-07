Бавария намерена закупить "Спутник V" до одобрения вакцины в Евросоюзе

В Германии власти федеральной земли Бавария объявили о планах закупить 2,5 миллиона доз российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V", не дожидаясь официальной регистрации препарата на территории ЕС.

Об этом сообщил премьер-министр земли и возможный кандидат от блока ХДС/ХСС на пост канцлера ФРГ Маркус Зёдер, передаёт "Немецкая волна". СМИ отмечает, что пока европейский регулятор лекарственных средств EMA продолжает проверку российской вакцины на безопасность применения. Ранее было одобрено использование в ЕС препаратов от BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Как сказал министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек, регион уже пописал заявление о намерениях касательно поставок "Спутника V" с соответствующей российской структурой. Чиновник сообщил также, что производство препарата в течение 2021 года может начаться на заводе в городе Иллертиссен. При этом Холечек похвалил российскую вакцину как "высокоэффективную".

"Немецкая волна" отмечает, что реакции депутатов Бундестага на инициативу земельного правительства Баварии оказались неоднозначными. К примеру, глава фракции "Левой партии" Дитмар Барч резко раскритиковал решение заказать российскую вакцину, не дожидаясь ее одобрения EMA, и призвал кабинет канцлера Ангелы Меркель вмешаться в ситуацию.

В Европе "Спутник V" самостоятельно применяют Венгрия и Словакия. В Словакии использование российского препарата вызвало политический кризис. Премьер-министр страны Игорь Матович ушел в отставку.