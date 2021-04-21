Лицом к событию. Путин им денег, где благодарность?!

Почему россияне, которым Владимир Путин посулил всякого рода социальных выплат на сумму как минимум 400 миллиардов рублей вовсе не считают, что их облагодетельствовали? Зачем Путину подхватывать глупости соседнего президента про то, как его "заказал Запад"? Что заставило власть отказаться от силового подавления протеста в столице РФ Москве? Гость студии - экономический аналитик Семен Новопрудский.