Почему россияне, которым Владимир Путин посулил всякого рода социальных выплат на сумму как минимум 400 миллиардов рублей, вовсе не считают, что их облагодетельствовали? Зачем Путину подхватывать глупости соседнего президента про то, как его "заказал Запад"? Что заставило власть отказаться от силового подавления протеста в столице РФ Москве? Гость студии - экономический аналитик Семен Новопрудский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева
Путин им денег, где благодарность?!
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