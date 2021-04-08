Активисты SERB пытались сорвать показ фильма на "Артдокфесте"

Активисты прокремлёвского движения SERB пытались сорвать показ фильма "Дорога домой" на фестивале документального кино "Артдокфест" в московском кинотеатре "Октябрь". Об этом организаторы мероприятия сообщили в социальных сетях.
В сообщении в фейсбуке фестиваля говорится, что группа активистов SERB в составе 7-10 человек собирались облить красками экран в кинозале. Им помешала охрана, которая увидела по камерам наблюдения , как они смешивали краски.
В кинотеатр также пришли сотрудники полиции. Режиссер Кирилл Ненашев рассказал "МБХ медиа", что полицию вызвали провокаторы, которым не понравилась фраза "аннексированный Крым" в анонсе фильма. По его словам, полицейские не знали, что делать.
Режиссёр Виталий Манский сообщил "Дождю", что 15-20 активистов SERB попытались помешать просмотру. На участников движения стали кричать зрители, и через некоторые время они уехали из кинотеатра вместе с полицейскими.
Согласно информации на сайте фестиваля, фильм "Дорога домой" режиссера Артёма Лобача рассказывает историю 28-летнего Павла, который переехал из Крыма в украинское село "после аннексии полуострова".
Ранее скандал на фестивале вызвал фильм "Тихий голос"режиссера Река Валерик, рассказывающий историю гея из Чечни. Он был снят с показа после угроз организаторам.
Депутат от "Единой России" Виталий Милонов попросил привлечь организаторов фестиваля по статье об экстремизме из-за фильма "Тихий голос". По его запросу ФСБ проверит "Артдокфест".
- Фестиваль документального кино "Артдокфест" проходит в Москве с 2 по 9 апреля. В эти же дни фестиваль должен был пройти в Санкт-Петербурге, но был сорван при поддержке властей. 7 апреля стало известно, что с показа снята ещё одна картина "Доазув/Граница" Марьяны Калмыковой, рассказывающая о конфликте между Чечнёй и Ингушетией в 2018 году.
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