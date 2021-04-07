ФСБ проверит "Артдокфест" из-за фильма про гея-бойца MMA из Чечни

Федеральная служба безопасности проверит фестиваль документального кино "Артдокфест" из-за фильма "Тихий голос" про бойца смешанных единоборств MMA, сбежавшего из Чечни после того, как выяснилось, что он гей. Запрос в спецслужбу написал депутат-единоросс Виталий Милонов, он попросил привлечь организаторов фестиваля по статье об экстремизме.
"Содержание фильма носит откровенно экстремистский характер, побуждая к совершению преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды", – говорится в запросе Милонова (цитата по РИА "Новости"). Документ отправлен на имя директора ФСБ Александра Бортникова. По закону госслужбы не могут не ответить на депутатский запрос.
Картина режиссёра Река Валерик рассказывает о перспективном чеченском бойце Хаваже, который вынужден был получить убежище в Бельгии после того, как брат узнает о его гомосексуальности. В Брюсселе он заниматься своим видом спорта не может, так как все залы для тренировок MMA там принадлежат чеченцам.
Ранее организаторы фестиваля сообщили об угрозах из-за показа фильма. Неизвестный мужчина сообщил им, что в Чечне "недовольны" картиной, а её показ приведёт к "серьёзным последствиям". По данным "Новой газеты", человек, похожий на угрожавшего, называет себя в соцсетях помощником депутата Госдумы и бывшего министра печати Чечни Шамсаила Саралиева.
- "Артдокфест" проходит в Москве с 2 по 9 апреля. В эти же дни фестиваль должен был пройти в Санкт-Петербурге, но был сорван при поддержке властей. "Тихий голос" был снят с показа после угроз организаторам. 7 апреля стало известно, что с показа снята ещё одна картина "Доазув/Граница" Марьяны Калмыковой, рассказывающая о конфликте между Чечнёй и Ингушетией в 2018 году.
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