Золотов: "Наша задача не дать экстремистам раскачать ситуацию"

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил в интервью ТАСС, что одна из задач его ведомства — не дать экстремистам раскачать ситуацию на несогласованных акциях протеста. Он добавил, что к участникам таких мероприятий могут применяться "соответствующие меры".

"Уже неоднократно приходилось высказывать свое личное отношение к таким акциям. Здесь ключевое слово — "несогласованные", то есть незаконные. Хочу напомнить, что мы живем в правовом государстве, где организация и проведение массовых мероприятий четко регламентированы законом, который определяет правила и условия их проведения. Организаторам и участникам подобных акций нужно понимать, что они грубо нарушают закон, следовательно, к ним могут быть применены соответствующие меры. В этих ситуациях личный состав Росгвардии в первую очередь ориентирован на обеспечение общественного порядка, требований закона и безопасности граждан", — сказал Золотов.

"И наша задача не дать экстремистам раскачать ситуацию! При этом обратите внимание, что росгвардейцы вмешиваются лишь тогда, когда силам полиции необходима дополнительная помощь. И если сравнивать действия российских правоохранителей с зарубежными коллегами даже из самых демократических стран Евросоюза или США, то такое сравнение будет не в пользу последних. Просто некоторые предпочитают не замечать этой существенной разницы или очень однобоко подходят к вопросу оценки действий правоохранителей в нашей стране", — добавил Золотов.