Золотов: "Наша задача не дать экстремистам раскачать ситуацию"

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил в интервью ТАСС, что одна из задач его ведомства — не дать экстремистам раскачать ситуацию на несогласованных акциях протеста. Он добавил, что к участникам таких мероприятий могут применяться "соответствующие меры".
"Уже неоднократно приходилось высказывать свое личное отношение к таким акциям. Здесь ключевое слово — "несогласованные", то есть незаконные. Хочу напомнить, что мы живем в правовом государстве, где организация и проведение массовых мероприятий четко регламентированы законом, который определяет правила и условия их проведения. Организаторам и участникам подобных акций нужно понимать, что они грубо нарушают закон, следовательно, к ним могут быть применены соответствующие меры. В этих ситуациях личный состав Росгвардии в первую очередь ориентирован на обеспечение общественного порядка, требований закона и безопасности граждан", — сказал Золотов.
"И наша задача не дать экстремистам раскачать ситуацию! При этом обратите внимание, что росгвардейцы вмешиваются лишь тогда, когда силам полиции необходима дополнительная помощь. И если сравнивать действия российских правоохранителей с зарубежными коллегами даже из самых демократических стран Евросоюза или США, то такое сравнение будет не в пользу последних. Просто некоторые предпочитают не замечать этой существенной разницы или очень однобоко подходят к вопросу оценки действий правоохранителей в нашей стране", — добавил Золотов.
- Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" не содержит таких понятий как "несогласованная" или "незаконная" акция. Митинги, шествия и тому подобные массовые мероприятия имеют уведомительный порядок проведения. Организатор акции должен не ранее 15 и не позднее 10 дней сообщить о ней в орган исполнительной власти.
- Зимой по всей России прошли массовые протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным "ОВД-Инфо", число задержанных на акции 23 января составило около 4 тыс. человек, а 31 января — около 5 тыс.
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