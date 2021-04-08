Мосгорсуд оставил под домашним арестом Ярмыш и Алёхину

Московский городской суд оставил под домашним арестом обвиняемых по "санитарному делу" — пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, участницу Pussy Riot Марию Алехину, координатора московского штаба Навального Олега Степанова и муниципального депутата Дмитрия Барановского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Перед заседанием на Алехину составили протокол о неисполнение распоряжения судебного пристава за съемку в суде 7 апреля.

Вчера Мосгорсуд смягчил меру пресечения четверым обвиняемым по "санитарному делу": Любови Соболь, Олегу Навальному, Люсе Штейн и Константину Янкаускасу. Вместо домашнего ареста им назначили запрет определенных действий. В конце февраля Мосгорсуд также отменил домашний арест по по этому делу глав профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой.

Так называемое "санитарное дело" было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, и политические активисты. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, не менее 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19.