ФБК получил пожертвований на 52 млн рублей в 2020 году

Фонд борьбы с коррупцией (признана в России "иностранным агентом") в 2020 году получил в качестве пожертвований почти 52,5 миллиона рублей. Об этом говорится в бухгалтерском отчете организации, пишет "Медуза". В отчете сказано, что значительную часть полученных денег (41,2 миллиона рублей) организация направила на свои проекты и программы, еще 16,3 миллиона — на содержание фонда, более 2,9 миллиона — на приобретение основных средств и иного имущества. В целом за год ФБК потратил 60,4 миллиона рублей.

В июле 2020 года основатель фонда Алексей Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица — "Фонд защиты прав". Причиной стал проигранный иск к компании "Московский школьник", по которому Навальный, ФБК и сотрудница фонда Любовь Соболь должны заплатить по 29,2 миллиона рублей каждый — всего почти 88 миллионов рублей. Позднее право требовать этот долг у "Московского школьника" выкупил бизнесмен Евгений Пригожин.

Директор ФБК Иван Жданов в интервью Радио Свобода говорил, что новое юридическое лицо называется Фонд защиты прав, но, очевидно, будет переименовано "в более близкое для ФБК название". Расследования команды Навального по-прежнему будут выпускаться под брендом ФБК. По словам Жданова, новое юрлицо будет функционировать "с такой же структурой управления, с такими же принципами прозрачности, на которых действовал Фонд борьбы с коррупцией".

По словам Жданова, решение отказаться от ФБК обдумывалось давно. "Для себя мы определились, что ФБК – это не юридическое лицо, а команда, которая делает расследования. Поэтому само по себе держаться за это юридическое лицо именно НО ФБК учредителя Навального для нас не имеет большого смысла" - сказал Иван Жданов. Кто выступил учредителем нового юрлица - не сообщается.