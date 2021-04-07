У Алексея Навального обнаружены две грыжи, пропадает чувствительность рук 

Врачи исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области, где отбывает срок заключения Алексей Навальный, сообщили политику, что на МРТ у него обнаружили две грыжи.
Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что у оппозиционера, помимо проблем со спиной и ногами, начала пропадать чувствительность рук, а температура тела колеблется в диапазоне от 38 до 39 градусов. При этом политик продолжает голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача и пьёт только воду, а из лекарств получает лишь диклофенак и никотиновую кислоту.
Ранее Навального перевели в тюремную медсанчасть из-за "симптомов острого респираторного заболевания". Политик сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали температуру 38,1 и сильный кашель.
Также, по словам оппозиционера, заключённым в колонии почти не дают никакой белковой пищи, а кормят в основном кашей "типа клей" и перемёрзшей картошкой.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
- Спустя полтора месяца адвокаты Навального заявили о резком ухудшении состояния его здоровья. С их слов, в заключении оппозиционер испытывает сильные боли в спине, кроме того, у него отнимается нога. При этом Навальный передал адвокатам, что не получает должной медицинской помощи, администрация колонии никак не реагирует на его жалобы и на просьбы разрешить осмотр гражданским специалистом, а из лекарств ему выписали только ибупрофен. Политик также жаловался на то, что тюремные врачи не сообщают ему диагноз и результаты МРТ. В ответ на это в пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области заявили, что Навальный прошёл медицинское обследование в колонии, по результатам которого состояние его здоровья признано "стабильным" и "удовлетворительным".
- 31 марта Алексей Навальный объявил голодовку с требованием "исполнить закон" и пустить к нему "приглашённого врача". Оппозиционер отметил, что вместо медицинской помощи его пытают "лишением сна", то есть "будят восемь раз за ночь", и что других методов борьбы, кроме объявления голодовки, в колонии нет.
- Команда Алексея Навального анонсировала большой весенний митинг за его освобождение.
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