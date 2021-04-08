От Брянска до Богучар. Где Россия скапливает переброшенные на запад войска

В среду Министерство обороны России сообщило, что командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв "в ходе контрольной проверки войск за зимний период обучения" посетил 4 военных полигона в Брянской, Белгородской и Воронежской области. Эти полигоны не раз упоминались в 2015-2016 годах в контексте войны на востоке Украины, а рядом с одним из них независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) нашла разбитый совсем недавно палаточный лагерь и полевой госпиталь.

Как говорится в сообщении российского военного ведомства, командующий войсками ЗВО "в ходе контрольной проверки войск за зимний период обучения" побывал на полигонах Погоново, Богучар, Клинцы и Валуйки. Как удалось установить CIT с помощью открытых источников – фотографий в соцсетях и данных сервиса gdevagon.ru – именно в районе Погоново выгружается значительная часть перебрасываемых на юг России войск, передвижения которых в последние недели заставили экспертов говорить о возможной подготовке Москвы к полномасштабным боевым действиям на украинской территории.

Радио Свобода рассказывает о новом военном полевом лагере в Погоново и о других военных полигонах и базах, которые посетил генерал-полковник Журавлев и которые уже использовались российской армией для концентрации вооружений и личного состава во время и сразу после окончания "горячей" фазы войны на востоке Украины.

Погоново, Воронежская область, 250 км до границы с Украиной

Обнаружить новый лагерь российских войск в Воронежской области CIT удалось благодаря видео очевидцев, снявших движущиеся на юг составы с танками Т-72Б3. По номерам платформ аналитики CIT выяснили, что они двигаются из Кемеровской области на станцию Масловка, расположенную в городской черте Воронежа, а отправителем и получателем груза является 74-я гвардейская мотострелковая бригада из Югры.

Там же, в районе Масловки, на опубликованное в Тик-Токе видео местного жителя попали танковозы, перевозящие тяжелые огнеметные системы (ТОС) – об их применении в Сирии Радио Свобода писало осенью 2015 года. Кроме этого, на видео очевидцев в окрестностях Воронежа, в Новой Усмани, попали колонны с реактивными системами залпового огня "Ураган" и другой военной техникой.

В социальной сети "ВКонтакте" есть фотографии и видео нового палаточного лагеря и полевого госпиталя, снятые к югу от СНТ "Березка" на южной окраине Воронежа. Это место расположено рядом с северной частью большого военного полигона Минобороны Погоново, ради создания которого в 50-е годы прошлого века здесь было уничтожено сразу несколько сел и деревень (сейчас потомки их жителей делятся друг с другом во "ВКонтакте" воспоминаниями о "довоенной" жизни). В комментариях под статьей местного издания "Моё! Воронеж", которое еще 27 марта сообщало об активности военных в районе станции Масловка, местные жители жаловались, что военные разбили лагерь не на территории самого полигона, а через дорогу, в поле, непосредственно примыкающем к жилым домам.

Новый полевой лагерь в районе Погоново на свежих спутниковых снимках:

В расследовании Conflict Intelligence Team отмечается, что в 2014-2015 годах лагеря российских войск, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, располагались гораздо ближе к украинской границе. Впрочем, на видео очевидцев попала военная колонна с грузовиками и бронеавтомобилями "Тигр" в районе города Острогожск, расположенного в ста с небольшим километрах южнее Воронежа и гораздо ближе к Украине. Не исключено, что эта колонна двигалась в направлении еще одного военного полигона Минобороны в Воронежской области, в Богучаре, который также был проинспектирован командующим войсками ЗВО и уже упоминался журналистами во время войны в Донбассе в 2015 году как место, где Россия намерена построить большую военную базу. Погоново в таком случае может играть роль своего рода "домашней" базы.

Проинспектированные командующим ЗВО базы и полигоны российских войск в Воронеже, Богучаре, Валуйках и Клинцах:

Богучар, Воронежская область, 45 км до границы с Украиной

О том, что Россия собирается обустроить новый военный полигон всего в 45 километрах от Луганской области Украины агентство Reuters писало еще в сентябре 2015 года. Из данных госзакупок следовало, что она примет более 1300 единиц техники и более 5000 военнослужащих. Согласно документам, российское Минобороны было намерено превратить старое армейское хранилище в Богучаре в полигон с десятками зданий и специальных сооружений. Ожидалось, что там будут построены десятки казарм, артиллерийские склады, лазарет, бассейн и учебный комплекс. Также база должна была включать в себя штаб с узлом связи, большую столовую, спорткомплекс с теннисным кортом и бадминтоном и кинологический центр с 30 собаками.

Военный полигон в Богучаре, снимок со спутника:

В 2016 году Газета.ру сообщала о плохих условиях проживания солдат на базе в Богучаре, о загадочных смертях военных-срочников и о процветающей здесь дедовщине. В 2016 году военнослужащие нескольких частей, дислоцированных в Богучаре, публиковали в своих аккаунтах в соцсетях фотографии, сделанные в Луганской области Украины.

1 декабря 2020 года российские государственные СМИ сообщили об открытии еще одного полигона, на этот раз уже в Богучарском районе, в районе села Криница, расположенного в 30 с небольшим километрах к югу от города.

Как рассказывали "Вести" в этом видеосюжете, полигон в Кринице призван разгрузить упоминавшийся выше полигон Погоново. Журналист телеканала упомянул, что территория площадью почти в 70 квадратных километров использовалась военными и раньше, но до полноценного обустройства военной базы танкисты могли использовать лишь холостые снаряды.

Не исключено, что именно на полигоны в Богучаре или Кринице направляются и некоторые из военных колон, снятых очевидцами в последние недели – например, 26 марта в городе Россошь, расположенном между Воронежом и Богучаром.

Есть и еще один пункт назначения, куда могла направляться эта колонна, расположенный не к югу, а к востоку от Россоши. В 2015 году сообщения о строительстве нового полигона в Богучаре появились вскоре после новостей о другой сооружаемой Министерством обороны большой военной базе, расположенной еще ближе к украинской границе, в селе Солоти около города Валуйки Белгородской области. Эту базу, как следует из сообщения пресс-службы Минобороны, на днях также посетил командующий ЗВО.

Валуйки, Белгородская область, 25 км до границы с Украиной

Данные сайта госзакупок обнаружили следы строительства базы в Валуйках все в том же 2015 году. Как следовало из документов госзакупок, найденных Reuters, военный городок должен был быть размещен на 300 гектарах в селе Солоти и состоять из 9 казарм на 3500 солдат, складов для хранения ракетно-артиллерийских вооружений и других боеприпасов площадью более 6000 квадратных метров, большого учебного комплекса и медицинского центра с лазаретом на 50 коек, который мог быть значительно расширен в случае "массового поступления раненых".

На базе должны были иметься несколько площадок для подготовки специалистов, в частности для артиллерии, ПВО, а также обучения работе с танками, БМП и БТР, а также штаб с узлом связи, столовая, культурно-досуговый центр с ледовым катком, баня, споркомплекс с бассейном, площадками для тенниса и бадминтона, машинодром, жилой комплекс более чем на тысячу квартир и другие вспомогательные помещения.

По документам работы по сооружению базы в Валуйках должны были закончиться в апреле 2016 года. Спустя несколько месяцев, в июне и июле, международное волонтерское сообщество InformNapalm опубликовало расследования на основе спутниковых снимков Google и постов российских военных в соцсетях, из которого следовало, что база в Валуйках действительно была построена, причем помимо военного городка в Солоти в ее состав вошел бывший аэродром в самих Валуйках (две локации разделяют всего 10 километров, обе они официально приписаны к войсковой части 34670 752-го гвардейского мотострелкового полка). В комментариях на сайте wikimapia.org говорилось, что на бывшем аэродроме в Валуйках еще в конце марта 2014 года была создана передовая база армейской авиации ВВС России, на которой сосредоточены боевые вертолеты Ми-24П и Ми-24ПН, транспортно-десантные вертолеты Ми-8МТВ и вертолеты – постановщики помех Ми-8СМВ. Оставивший этот комментарий пользователь предположил, что в Валуйки переброшена группа из состава 549-й авиационной базы армейской авиации ВВС России из Прибылово Ленинградской области.

Военная база в Валуйках на территории бывшего аэродрома, снимок со спутника:

В июне 2016 года РБК сообщал о переброске в Валуйки 23-й отдельной мотострелковой бригады из Самары. На самом деле, как свидетельствовали найденные волонтерами InformNapalm посты в соцсетях военнослужащих бригады, первые из них появились в Валуйках еще в декабре 2015-го. 23 февраля 2016 года, в День защитника отечества, на центральной площади города состоялся марш с показательным выступлением разведчиков бригады при личном участии временного исполняющего обязанности ее командира полковника Сергея Казачкова.

Из открытых источников известно, что военнослужащие другой мотострелковой бригады, 28-й ОМСБр из Екатеринбурга, весной 2015 года были переброшены еще на одну новую российскую военную базу недалеко от Украины, в городе Клинцы Брянской области. В рамках недавней "контрольной проверки войск" она также была проинспектирована генерал-полковником Александром Журавлевым.

Клинцы, Брянская область, 45 км до границы с Украиной и Беларусью

21 мая 2016 года 21 мая тогдашний министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия не отказалась от планов по захвату Украины и усиливает свою группировку на границе, планируя развернуть дополнительные соединения воинских частей. Это заявление последовало за расследованием InformNapalm о строительстве Россией новой военной инфраструктуры в Брянской области, в городе Клинцы. Местные СМИ писали тогда, что с 1 апреля в Клинцах началась подготовка территории к возведению казарм, служебного жилья, а также другой инфраструктуры – спорткомплексов с бассейнами, магазинов. Прибытие военных сюда ожидалось в сентябре 2016 года, однако, уже в мае в Клинцы стали прибывать военнослужащие 28-й ОМСБр.

В декабре 2019 года белорусский журналист Денис Ивашин, арестованный недавно за расследование о бывших украинских "беркутовцах" в белорусском ОМОНе, проанализировал данные открытых источников и пришел к выводу, что Министерство обороны России развернуло в Клинцах на базе 28-й ОМСБр целую мотострелковую дивизию, которая вошла в 20-ю общевойсковую армию Западного военного округа. В ее состав вошли 488-й и 254-й механизированные полки (МСп), 59-й танковый полк, 856-й самоходный артиллерийский ракетный полк, 1259-й зенитный ракетный полк, отдельные зенитно-ракетный и противотанковый дивизионы, 5 отдельных батальонов и 3 отдельные роты. Только в 488-м МСп, согласно данным спутниковых снимков, осенью 2019 года насчитывалось до 30 танков Т-72, почти 90 БМП-2, несколько десятков систем артиллерии, в том числе 12 единиц буксируемых 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б" и несколько установок БМ-21 "Град". По мнению Дениса Ивашина, все это свидетельствует о накоплении Россией у границ Украины и Беларуси ударных наступательных формирований.

Военный городок, один из объектов российской базы в Клинцах:

Российский военный аналитик Александр Гольц в июне 2016 года говорил в интервью Радио Свобода о переброске новый войсковых подразделений в Клинцы и Валуйки, что эти действия России с точки зрения руководства Минобороны, являются ответом на размещение четырех батальонов сил НАТО в странах Балтии, а также ответом на потенциальную угрозу безопасности со стороны Украины. Клинцы, по его словам, были выбраны в качестве места для военной базы из-за сложности переброски войск в Калининградскую область, как стратегически выгодная западная точка России в непосредственной близи сразу от двух границ – белорусской и украинской.

6 апреля в интернете было опубликовано видео новой переброски военной техники в Клинцы. Еще одно видео "учений", с комментарием "На Украину!", предположительно снятое в Клинцах, было опубликовано 4 апреля пользователем Тик-Тока @userceqoca12er.

Ждать ли большой войны?

Как отмечают аналитики Conflict Intelligence Team, массированное стягивание российских войск к украинским границам хотя и является беспрецедентным по масштабам последних лет, но пока не говорит о неизбежности новой войны России с Украиной.

"Невозможно представить, чтобы украинские войска начали наступление через российскую границу, а для ввода войск на Донбасс для поддержки сепаратистских формирований логичнее было бы размещать их в Ростовской области. Поэтому очевидно, что диспозиция российских сил как минимум в Воронежской области носит скорее наступательный, чем оборонительный характер", – говорится в материале CIT, посвященном новому полевому лагерю рядом с полигоном Погоново. Действительно, в 2014-2015 годах основная масса войск, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, базировалась в Ростовской области, причем зачастую полевые лагеря разбивались в непосредственной близости от границы, откуда российская артиллерия и ракетные войска могли напрямую обстреливать украинские позиции.

Как говорил в интервью Радио Свобода и Би-Би-Си аналитик CIT Руслан Левиев, российская версия об "учениях" и "контрольных проверках" войск также вызывает много сомнений – ближайшие общевойсковые учения "Запад-2021" запланированы на осень, а локальные учения в Крыму и Южном военном округе уже завершились. Тем не менее, по словам Левиева, полностью исключать такой сценарий нельзя:

"Там очень много мотострелковой техники, техники воздушно-десантных войск, артиллерии. Для полномасштабной войны достаточно, в том числе для наступательных операций. Причем для операций на очень большом фронте, потому что мы видим очень мощное оружие, тот же "Град" или "Ураган". Это не просто помощь для какой-то оборонительной операции, выглядит так, как будто кто-то готовится к масштабной войне". Впрочем, по мере появления интернете новых видеозаписей переброски войск, говорит Левиев, уверенности в том, что все происходящее – лишь демонстративная игра мускулами, у него становится все меньше.

Роман Бурко из InformNapalm также считает, что сама по себе переброска техники больше напоминает лишь акцию устрашения. Тем не менее, он обращает внимание на то, что к границам Украины перебрасываются не только танки и артиллерия, но и штабы управления, а также связисты, без которых невозможна координация масштабной военной операции.

О недавнем появлении одной из соответствующих таким задачам войсковых частей в Крыму стало известно благодаря курьезу: в крымском телеграм-канале @ams_driver 6 апреля было опубликовано видео задержания российского военного, зачем-то решившего угнать "Жигули" и покататься на них. На видео, отвечая на вопрос задержавших его сотрудников полиции, он говорит, что является военнослужащим 38 гвардейской бригады управления ВС РФ, дислоцированной в Московской области, утверждает, что приехал в Крым со своими сослуживцами в "командировку", а также называет свое имя, дату рождения и место жительства в Курской области. Эти данные позволили найти профили родных задержанного в социальных сетях и подтвердить его принадлежность к 38-й бригаде, в которой он, как выяснилось, проходит срочную службу с осени 2020 года.

Бурко пишет в фейсбуке, что переброска 38-й бригады управления в Крым может быть тревожным сигналом:

"Это очень интересная бригада, состоящая из батальона управления и нескольких батальонов связи. Среди задач, которые она выполняет – налаживание связи в военно-полевых условиях, а также посадка самолетов с группами десантников и установления навигации авиационной техники. Это признак подтягивания штабов управления. Конечно, это не означает, что наступление начнется завтра или через неделю. Сейчас россияне только учатся и тренируются, накапливают боевой потенциал и, безусловно, будут ждать удобного политического момента. Или создадут этот момент самостоятельно. Когда он наступит, осенью 2021, или через год, или больше? – на этот вопрос пока трудно ответить. Возможно, он не наступит никогда, благодаря усилиям Украины и ее партнеров, но всегда надо готовиться к худшим сценариям, держа при этом голову холодной".