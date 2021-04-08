Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Украина

От Брянска до Богучар. Где Россия скапливает переброшенные на запад войска

Российские танки на полигоне в Клинцах, Брянская область, 5 июня 2016 года

В среду Министерство обороны России сообщило, что командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв "в ходе контрольной проверки войск за зимний период обучения" посетил 4 военных полигона в Брянской, Белгородской и Воронежской области. Эти полигоны не раз упоминались в 2015-2016 годах в контексте войны на востоке Украины, а рядом с одним из них независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) нашла разбитый совсем недавно палаточный лагерь и полевой госпиталь.

Как говорится в сообщении российского военного ведомства, командующий войсками ЗВО "в ходе контрольной проверки войск за зимний период обучения" побывал на полигонах Погоново, Богучар, Клинцы и Валуйки. Как удалось установить CIT с помощью открытых источников – фотографий в соцсетях и данных сервиса gdevagon.ru – именно в районе Погоново выгружается значительная часть перебрасываемых на юг России войск, передвижения которых в последние недели заставили экспертов говорить о возможной подготовке Москвы к полномасштабным боевым действиям на украинской территории.

Радио Свобода рассказывает о новом военном полевом лагере в Погоново и о других военных полигонах и базах, которые посетил генерал-полковник Журавлев и которые уже использовались российской армией для концентрации вооружений и личного состава во время и сразу после окончания "горячей" фазы войны на востоке Украины.

Погоново, Воронежская область, 250 км до границы с Украиной

Обнаружить новый лагерь российских войск в Воронежской области CIT удалось благодаря видео очевидцев, снявших движущиеся на юг составы с танками Т-72Б3. По номерам платформ аналитики CIT выяснили, что они двигаются из Кемеровской области на станцию Масловка, расположенную в городской черте Воронежа, а отправителем и получателем груза является 74-я гвардейская мотострелковая бригада из Югры.

Там же, в районе Масловки, на опубликованное в Тик-Токе видео местного жителя попали танковозы, перевозящие тяжелые огнеметные системы (ТОС) – об их применении в Сирии Радио Свобода писало осенью 2015 года. Кроме этого, на видео очевидцев в окрестностях Воронежа, в Новой Усмани, попали колонны с реактивными системами залпового огня "Ураган" и другой военной техникой.

В социальной сети "ВКонтакте" есть фотографии и видео нового палаточного лагеря и полевого госпиталя, снятые к югу от СНТ "Березка" на южной окраине Воронежа. Это место расположено рядом с северной частью большого военного полигона Минобороны Погоново, ради создания которого в 50-е годы прошлого века здесь было уничтожено сразу несколько сел и деревень (сейчас потомки их жителей делятся друг с другом во "ВКонтакте" воспоминаниями о "довоенной" жизни). В комментариях под статьей местного издания "Моё! Воронеж", которое еще 27 марта сообщало об активности военных в районе станции Масловка, местные жители жаловались, что военные разбили лагерь не на территории самого полигона, а через дорогу, в поле, непосредственно примыкающем к жилым домам.

Новый полевой лагерь в районе Погоново на свежих спутниковых снимках:

В расследовании Conflict Intelligence Team отмечается, что в 2014-2015 годах лагеря российских войск, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, располагались гораздо ближе к украинской границе. Впрочем, на видео очевидцев попала военная колонна с грузовиками и бронеавтомобилями "Тигр" в районе города Острогожск, расположенного в ста с небольшим километрах южнее Воронежа и гораздо ближе к Украине. Не исключено, что эта колонна двигалась в направлении еще одного военного полигона Минобороны в Воронежской области, в Богучаре, который также был проинспектирован командующим войсками ЗВО и уже упоминался журналистами во время войны в Донбассе в 2015 году как место, где Россия намерена построить большую военную базу. Погоново в таком случае может играть роль своего рода "домашней" базы.

Проинспектированные командующим ЗВО базы и полигоны российских войск в Воронеже, Богучаре, Валуйках и Клинцах:

Богучар, Воронежская область, 45 км до границы с Украиной

О том, что Россия собирается обустроить новый военный полигон всего в 45 километрах от Луганской области Украины агентство Reuters писало еще в сентябре 2015 года. Из данных госзакупок следовало, что она примет более 1300 единиц техники и более 5000 военнослужащих. Согласно документам, российское Минобороны было намерено превратить старое армейское хранилище в Богучаре в полигон с десятками зданий и специальных сооружений. Ожидалось, что там будут построены десятки казарм, артиллерийские склады, лазарет, бассейн и учебный комплекс. Также база должна была включать в себя штаб с узлом связи, большую столовую, спорткомплекс с теннисным кортом и бадминтоном и кинологический центр с 30 собаками.

Военный полигон в Богучаре, снимок со спутника:

В 2016 году Газета.ру сообщала о плохих условиях проживания солдат на базе в Богучаре, о загадочных смертях военных-срочников и о процветающей здесь дедовщине. В 2016 году военнослужащие нескольких частей, дислоцированных в Богучаре, публиковали в своих аккаунтах в соцсетях фотографии, сделанные в Луганской области Украины.

1 декабря 2020 года российские государственные СМИ сообщили об открытии еще одного полигона, на этот раз уже в Богучарском районе, в районе села Криница, расположенного в 30 с небольшим километрах к югу от города.

Как рассказывали "Вести" в этом видеосюжете, полигон в Кринице призван разгрузить упоминавшийся выше полигон Погоново. Журналист телеканала упомянул, что территория площадью почти в 70 квадратных километров использовалась военными и раньше, но до полноценного обустройства военной базы танкисты могли использовать лишь холостые снаряды.

Не исключено, что именно на полигоны в Богучаре или Кринице направляются и некоторые из военных колон, снятых очевидцами в последние недели – например, 26 марта в городе Россошь, расположенном между Воронежом и Богучаром.

Есть и еще один пункт назначения, куда могла направляться эта колонна, расположенный не к югу, а к востоку от Россоши. В 2015 году сообщения о строительстве нового полигона в Богучаре появились вскоре после новостей о другой сооружаемой Министерством обороны большой военной базе, расположенной еще ближе к украинской границе, в селе Солоти около города Валуйки Белгородской области. Эту базу, как следует из сообщения пресс-службы Минобороны, на днях также посетил командующий ЗВО.

Валуйки, Белгородская область, 25 км до границы с Украиной

Данные сайта госзакупок обнаружили следы строительства базы в Валуйках все в том же 2015 году. Как следовало из документов госзакупок, найденных Reuters, военный городок должен был быть размещен на 300 гектарах в селе Солоти и состоять из 9 казарм на 3500 солдат, складов для хранения ракетно-артиллерийских вооружений и других боеприпасов площадью более 6000 квадратных метров, большого учебного комплекса и медицинского центра с лазаретом на 50 коек, который мог быть значительно расширен в случае "массового поступления раненых".

На базе должны были иметься несколько площадок для подготовки специалистов, в частности для артиллерии, ПВО, а также обучения работе с танками, БМП и БТР, а также штаб с узлом связи, столовая, культурно-досуговый центр с ледовым катком, баня, споркомплекс с бассейном, площадками для тенниса и бадминтона, машинодром, жилой комплекс более чем на тысячу квартир и другие вспомогательные помещения.

По документам работы по сооружению базы в Валуйках должны были закончиться в апреле 2016 года. Спустя несколько месяцев, в июне и июле, международное волонтерское сообщество InformNapalm опубликовало расследования на основе спутниковых снимков Google и постов российских военных в соцсетях, из которого следовало, что база в Валуйках действительно была построена, причем помимо военного городка в Солоти в ее состав вошел бывший аэродром в самих Валуйках (две локации разделяют всего 10 километров, обе они официально приписаны к войсковой части 34670 752-го гвардейского мотострелкового полка). В комментариях на сайте wikimapia.org говорилось, что на бывшем аэродроме в Валуйках еще в конце марта 2014 года была создана передовая база армейской авиации ВВС России, на которой сосредоточены боевые вертолеты Ми-24П и Ми-24ПН, транспортно-десантные вертолеты Ми-8МТВ и вертолеты – постановщики помех Ми-8СМВ. Оставивший этот комментарий пользователь предположил, что в Валуйки переброшена группа из состава 549-й авиационной базы армейской авиации ВВС России из Прибылово Ленинградской области.

Военная база в Валуйках на территории бывшего аэродрома, снимок со спутника:

В июне 2016 года РБК сообщал о переброске в Валуйки 23-й отдельной мотострелковой бригады из Самары. На самом деле, как свидетельствовали найденные волонтерами InformNapalm посты в соцсетях военнослужащих бригады, первые из них появились в Валуйках еще в декабре 2015-го. 23 февраля 2016 года, в День защитника отечества, на центральной площади города состоялся марш с показательным выступлением разведчиков бригады при личном участии временного исполняющего обязанности ее командира полковника Сергея Казачкова.

Из открытых источников известно, что военнослужащие другой мотострелковой бригады, 28-й ОМСБр из Екатеринбурга, весной 2015 года были переброшены еще на одну новую российскую военную базу недалеко от Украины, в городе Клинцы Брянской области. В рамках недавней "контрольной проверки войск" она также была проинспектирована генерал-полковником Александром Журавлевым.

Клинцы, Брянская область, 45 км до границы с Украиной и Беларусью

21 мая 2016 года 21 мая тогдашний министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия не отказалась от планов по захвату Украины и усиливает свою группировку на границе, планируя развернуть дополнительные соединения воинских частей. Это заявление последовало за расследованием InformNapalm о строительстве Россией новой военной инфраструктуры в Брянской области, в городе Клинцы. Местные СМИ писали тогда, что с 1 апреля в Клинцах началась подготовка территории к возведению казарм, служебного жилья, а также другой инфраструктуры – спорткомплексов с бассейнами, магазинов. Прибытие военных сюда ожидалось в сентябре 2016 года, однако, уже в мае в Клинцы стали прибывать военнослужащие 28-й ОМСБр.

2016 год, эшелон с дивизионом самоходных 152-мм гаубиц "Мста-С" (2С19) прибывает в Клинцы, к границе с Беларусью и Украиной
2016 год, эшелон с дивизионом самоходных 152-мм гаубиц "Мста-С" (2С19) прибывает в Клинцы, к границе с Беларусью и Украиной

В декабре 2019 года белорусский журналист Денис Ивашин, арестованный недавно за расследование о бывших украинских "беркутовцах" в белорусском ОМОНе, проанализировал данные открытых источников и пришел к выводу, что Министерство обороны России развернуло в Клинцах на базе 28-й ОМСБр целую мотострелковую дивизию, которая вошла в 20-ю общевойсковую армию Западного военного округа. В ее состав вошли 488-й и 254-й механизированные полки (МСп), 59-й танковый полк, 856-й самоходный артиллерийский ракетный полк, 1259-й зенитный ракетный полк, отдельные зенитно-ракетный и противотанковый дивизионы, 5 отдельных батальонов и 3 отдельные роты. Только в 488-м МСп, согласно данным спутниковых снимков, осенью 2019 года насчитывалось до 30 танков Т-72, почти 90 БМП-2, несколько десятков систем артиллерии, в том числе 12 единиц буксируемых 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б" и несколько установок БМ-21 "Град". По мнению Дениса Ивашина, все это свидетельствует о накоплении Россией у границ Украины и Беларуси ударных наступательных формирований.

Военный городок, один из объектов российской базы в Клинцах:

Российский военный аналитик Александр Гольц в июне 2016 года говорил в интервью Радио Свобода о переброске новый войсковых подразделений в Клинцы и Валуйки, что эти действия России с точки зрения руководства Минобороны, являются ответом на размещение четырех батальонов сил НАТО в странах Балтии, а также ответом на потенциальную угрозу безопасности со стороны Украины. Клинцы, по его словам, были выбраны в качестве места для военной базы из-за сложности переброски войск в Калининградскую область, как стратегически выгодная западная точка России в непосредственной близи сразу от двух границ – белорусской и украинской.

6 апреля в интернете было опубликовано видео новой переброски военной техники в Клинцы. Еще одно видео "учений", с комментарием "На Украину!", предположительно снятое в Клинцах, было опубликовано 4 апреля пользователем Тик-Тока @userceqoca12er.

Ждать ли большой войны?

Как отмечают аналитики Conflict Intelligence Team, массированное стягивание российских войск к украинским границам хотя и является беспрецедентным по масштабам последних лет, но пока не говорит о неизбежности новой войны России с Украиной.

"Невозможно представить, чтобы украинские войска начали наступление через российскую границу, а для ввода войск на Донбасс для поддержки сепаратистских формирований логичнее было бы размещать их в Ростовской области. Поэтому очевидно, что диспозиция российских сил как минимум в Воронежской области носит скорее наступательный, чем оборонительный характер", – говорится в материале CIT, посвященном новому полевому лагерю рядом с полигоном Погоново. Действительно, в 2014-2015 годах основная масса войск, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, базировалась в Ростовской области, причем зачастую полевые лагеря разбивались в непосредственной близости от границы, откуда российская артиллерия и ракетные войска могли напрямую обстреливать украинские позиции.

Как говорил в интервью Радио Свобода и Би-Би-Си аналитик CIT Руслан Левиев, российская версия об "учениях" и "контрольных проверках" войск также вызывает много сомнений – ближайшие общевойсковые учения "Запад-2021" запланированы на осень, а локальные учения в Крыму и Южном военном округе уже завершились. Тем не менее, по словам Левиева, полностью исключать такой сценарий нельзя:

"Там очень много мотострелковой техники, техники воздушно-десантных войск, артиллерии. Для полномасштабной войны достаточно, в том числе для наступательных операций. Причем для операций на очень большом фронте, потому что мы видим очень мощное оружие, тот же "Град" или "Ураган". Это не просто помощь для какой-то оборонительной операции, выглядит так, как будто кто-то готовится к масштабной войне". Впрочем, по мере появления интернете новых видеозаписей переброски войск, говорит Левиев, уверенности в том, что все происходящее – лишь демонстративная игра мускулами, у него становится все меньше.

Роман Бурко из InformNapalm также считает, что сама по себе переброска техники больше напоминает лишь акцию устрашения. Тем не менее, он обращает внимание на то, что к границам Украины перебрасываются не только танки и артиллерия, но и штабы управления, а также связисты, без которых невозможна координация масштабной военной операции.

О недавнем появлении одной из соответствующих таким задачам войсковых частей в Крыму стало известно благодаря курьезу: в крымском телеграм-канале @ams_driver 6 апреля было опубликовано видео задержания российского военного, зачем-то решившего угнать "Жигули" и покататься на них. На видео, отвечая на вопрос задержавших его сотрудников полиции, он говорит, что является военнослужащим 38 гвардейской бригады управления ВС РФ, дислоцированной в Московской области, утверждает, что приехал в Крым со своими сослуживцами в "командировку", а также называет свое имя, дату рождения и место жительства в Курской области. Эти данные позволили найти профили родных задержанного в социальных сетях и подтвердить его принадлежность к 38-й бригаде, в которой он, как выяснилось, проходит срочную службу с осени 2020 года.

Бурко пишет в фейсбуке, что переброска 38-й бригады управления в Крым может быть тревожным сигналом:

"Это очень интересная бригада, состоящая из батальона управления и нескольких батальонов связи. Среди задач, которые она выполняет – налаживание связи в военно-полевых условиях, а также посадка самолетов с группами десантников и установления навигации авиационной техники. Это признак подтягивания штабов управления. Конечно, это не означает, что наступление начнется завтра или через неделю. Сейчас россияне только учатся и тренируются, накапливают боевой потенциал и, безусловно, будут ждать удобного политического момента. Или создадут этот момент самостоятельно. Когда он наступит, осенью 2021, или через год, или больше? – на этот вопрос пока трудно ответить. Возможно, он не наступит никогда, благодаря усилиям Украины и ее партнеров, но всегда надо готовиться к худшим сценариям, держа при этом голову холодной".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG