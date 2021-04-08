Меркель призвала Путина отвести войска от границы с Украиной

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в четверг призвала уменьшить российское военное присутствие в районах, прилегающих к границе с Украиной, с целью деэскалации ситуации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канцлера.

Также в нём отмечается, что Меркель и Путин обсудили ситуацию в Боснии, Ливии и Сирии. Был затронут и вопрос о российском оппозиционере Алексее Навальном, который сейчас держит голодовку в колонии во Владимирской области.

В сообщении пресс-службы Кремля о разговоре Путина и Меркель говорится, что лидеры России и Германии "выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины". Путин, как говорится в сообщении, "обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения". О российских войсках в сообщении Кремля ничего не сказано. В нём, однако, упомянут Навальный – ранее, как правило, Кремль стремился избегать прямого упоминания оппозиционера. "В связи с проявленным Федеральным канцлером интересом затронута ситуация с А.Навальным", – сказано в сообщении.

В последние недели аналитики, а также официальные представители зарубежных государств и организаций обращают внимание на усиление группировки российских войск у границ с Украиной, а также на их повышенную активность и перемещение военных и техники из постоянных мест дислокации в полевые лагеря. Один из таких лагерей, как утверждают расследователи группы Conflict Intelligence Team, расположен примерно в 250 км от украинской границы.

В Киеве опасаются, что речь может идти о подготовке российского вторжения на Украину под предлогом поддержки сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР". Российские власти утверждают, что войска перемещаются в рамках учений, и называют их перемещение внутренним делом России. При этом высокопоставленные российские представители утверждают, что Украина может готовить наступление в Донбассе, и недвусмысленно дают понять, что Россия в случае такого наступления может жёстко отреагировать. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в четверг заявил, что если Киев начнет боевые действия в Донбассе, это станет "началом конца Украины".

Страны Запада, в том числе США, заявляют, что именно действия России ведут к эскалации ситуации в регионе. 8 апреля США и другие страны НАТО "подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины", – сообщает "Немецкая волна".