CIT: российские военные разбили лагерь в 250 км от границы с Украиной

Группа Conflict Intelligence Team проанализировала публикации из социальных сетей и пришла к выводу, что российские военные, о переброске которых стало известно на прошлой неделе, сконцентрировались в полевом лагере в Воронежской области примерно в 250 км от границы с Украиной. В 2014-2015 годах лагеря российских военных располагались намного ближе к границе, отмечают в CIT.

В CIT установили, что большая часть военной техники, попавшей на фото и видео, относится к Центральному военному округу — до Воронежа она преодолела сотни и тысячи километров. Военные разгружаются на станциях Масловка и Тресвятская в районе Воронежа и едут в южном направлении. Некоторые колонны военной техники едут через поселок городского типа Отрадное, не доезжая до Воронежа, сообщает CIT со ссылкой на соцсети.

В CIT предполагают, что лагерь расположен на северной части войскового полигона "Погоново" к югу от садового товарищества "Березка" — это около 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями Украины. Местные жители писали, что военные расположились "в поле рядом с жилыми домами". Также есть свидетельства о дислокации российских военных в районе города Острогожск Воронежской области (около 150 км от границы с Украиной).

CIT отмечает, что такое расположение войск невозможно объяснить приготовлениями к украинскому наступлению, которое предсказывали в самопровозглашенных ДНР и ЛНР — лагерь военных расположен у границ подконтрольных Украине областей.

"Невозможно представить, чтобы украинские войска начали наступление через российскую границу, а для ввода войск на Донбасс для поддержки сепаратистских формирований логичнее было бы размещать их в Ростовской области. Поэтому очевидно, что диспозиция российских сил как минимум в Воронежской области носит скорее наступательный, чем оборонительный характер", — заключают расследователи.

Ранее CIT сообщила о максимальной с 2015 года концентрации российских войск у границы с Украиной. Активность военных этой весной действительно можно назвать беспрецедентной, и в ближайшее время Россия сможет сосредоточить у границ Украины достаточно сил, чтобы начать полномасштабную наступательную операцию, говорил руководитель CIT Руслан Левиев.