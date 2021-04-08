США могут отправить в Чёрное море корабли в знак поддержки Украины

США рассматривают возможность отправки в Чёрное море военных кораблей в знак поддержки Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Минобороны Соединённых Штатов.
Представитель Пентагона в разговоре с телеканалом уточнил, что американский военно-морской флот присутствует в Чёрном море. Размещение дополнительных кораблей, по его словам, будет для России особым сигналом, который покажет, что США внимательно следят за происходящим на востоке Украины.
CNN пишет, что в соответствии с конвенцией от 1936 года, Вашингтон должен за две недели оповестить Турцию о проходе своих кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. При этом общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тысяч тонн. Информацией о том, направлено ли уведомление Анкаре, телеканал не располагает.
Представитель Минобороны также сообщил, что США продолжат разведывательные полёты в международном пространстве и будут следить за активностью российского флота в Чёрном море и войск в аннексированном Крыму. По словам военного, Вашингтон пока не рассматривает размещение российских войск вблизи границы с Украиной как готовность к наступлению.
О том, что США обеспокоены действиями России у границ с Украиной также заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
- В последние недели аналитики, а также официальные представители зарубежных государств и организаций обращают внимание на усиление группировки российских войск у границ с Украиной, а также на их повышенную активность и перемещение военных и техники из постоянных мест дислокации в полевые лагеря. Один из таких лагерей, как утверждают расследователи группы Conflict Intelligence Team, расположен примерно в 250 км от украинской границы.
- В Киеве опасаются, что речь может идти о подготовке российского вторжения на Украину под предлогом поддержки сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР". Российские власти утверждают, что войска перемещаются в рамках учений, и называют их перемещение внутренним делом России. При этом высокопоставленные российские представители утверждают, что Украина может готовить наступление в Донбассе и отмечают, что Россия в случае такого наступления может жёстко отреагировать.
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