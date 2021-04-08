США могут отправить в Чёрное море корабли в знак поддержки Украины

США рассматривают возможность отправки в Чёрное море военных кораблей в знак поддержки Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Минобороны Соединённых Штатов.

Представитель Пентагона в разговоре с телеканалом уточнил, что американский военно-морской флот присутствует в Чёрном море. Размещение дополнительных кораблей, по его словам, будет для России особым сигналом, который покажет, что США внимательно следят за происходящим на востоке Украины.

CNN пишет, что в соответствии с конвенцией от 1936 года, Вашингтон должен за две недели оповестить Турцию о проходе своих кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. При этом общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тысяч тонн. Информацией о том, направлено ли уведомление Анкаре, телеканал не располагает.

Представитель Минобороны также сообщил, что США продолжат разведывательные полёты в международном пространстве и будут следить за активностью российского флота в Чёрном море и войск в аннексированном Крыму. По словам военного, Вашингтон пока не рассматривает размещение российских войск вблизи границы с Украиной как готовность к наступлению.

О том, что США обеспокоены действиями России у границ с Украиной также заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.