Роскомнадзор пригрозил Радио Свобода новыми штрафами

Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода осуждает попытки российских властей вынудить её свернуть деятельность в России и будет бороться с этими попытками всеми возможными методами. Об этом заявил в четверг президент корпорации Джейми Флай.
По его словам, "корпорация стала объектом давления российских властей из-за того, что продолжает предоставлять своей растущей аудитории в России объективные новости и информацию в то время, когда Кремль пытается ограничить к ней доступ". "Мы будем продолжать любыми возможными способами. Мы уверены, что жители России хотят иметь выбор" - сказал Флай.
Накануне президент РСЕ/РС также подчеркнул, что корпорация будет бороться с атаками на её журналистскую независимость.
В последние месяцы Роскомнадзор ввёл жёсткие требования маркировки контента средствами массовой информации, внесёнными министерством юстиции России в список так называемых "иностранных агентов". Отказ от выполнения этих требований влечёт за собой штрафы и потенциальную блокировку сайтов "Голоса Америки", Радио Свобода и других русскоязычных редакций РСЕ/РС. Цель такого давления – "заставить замолчать голоса независимых репортёров", отмечается в тексте, распространённом Госдепартаментом США.
В четверг стало известно, что Роскомнадзор намерен составить в отношении Радио Свободная Европа/Радио Свобода ещё 130 протоколов в связи с предполагаемым нарушением закона об "иностранных агентах". Их составление должно начаться 16 апреля. Общая сумма штрафов в отношении медиакорпорации может достигнуть 2,3 млн долларов.
На данный момент Роскомнадзор подверг РСЕ/РС штрафным санкциям на сумму примерно в 1 миллион долларов, насчитав в работе медиакорпорации 390 нарушений закона об "иностранных агентах". РСЕ/РС оспаривает все решения Роскомнадзора в судебном порядке, считая их нарушением Конституции России, закона о СМИ и правил конкуренции на медиарынке. Тверской районный суд Москвы к настоящему времени рассмотрел и отклонил все 72 поданных РСЕ/РС апелляции.
- Популярность РСЕ/РС в России неуклонно растёт: в частности, в 2021 году сайты Русской службы Радио Свобода регистрируют более 15 миллионов посещений в месяц.
- Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также ещё несколько подразделений РСЕ/РС включены в список "СМИ – иностранных агентов" в конце 2017 года. Редакции, внесённые в перечень министерства, обязаны предоставлять финансовые отчёты о своей деятельности и определённым образом маркировать публикации. РСЕ/РС выполняет сформулированные в 2017 году требования российского законодательства о СМИ – "иностранных агентах", однако неизменно оценивает действия российских властей в этом направлении как "опасные усилия, направленные на преследование журналистов, как шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию".
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность в связи с усилиями российских властей, направленными на пресечение деятельности медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России – на основе закона об "иностранных агентах", сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. 6 апреля Блинкен встретился с исполняющей обязанности главы Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Келу Чао. Собеседники обсудили роль независимых медиа в сохранении и продвижении демократических принципов.
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