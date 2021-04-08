Роскомнадзор пригрозил Радио Свобода новыми штрафами

Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода осуждает попытки российских властей вынудить её свернуть деятельность в России и будет бороться с этими попытками всеми возможными методами. Об этом заявил в четверг президент корпорации Джейми Флай.

По его словам, "корпорация стала объектом давления российских властей из-за того, что продолжает предоставлять своей растущей аудитории в России объективные новости и информацию в то время, когда Кремль пытается ограничить к ней доступ". "Мы будем продолжать любыми возможными способами. Мы уверены, что жители России хотят иметь выбор" - сказал Флай.

Накануне президент РСЕ/РС также подчеркнул, что корпорация будет бороться с атаками на её журналистскую независимость.

В последние месяцы Роскомнадзор ввёл жёсткие требования маркировки контента средствами массовой информации, внесёнными министерством юстиции России в список так называемых "иностранных агентов". Отказ от выполнения этих требований влечёт за собой штрафы и потенциальную блокировку сайтов "Голоса Америки", Радио Свобода и других русскоязычных редакций РСЕ/РС. Цель такого давления – "заставить замолчать голоса независимых репортёров", отмечается в тексте, распространённом Госдепартаментом США.

В четверг стало известно, что Роскомнадзор намерен составить в отношении Радио Свободная Европа/Радио Свобода ещё 130 протоколов в связи с предполагаемым нарушением закона об "иностранных агентах". Их составление должно начаться 16 апреля. Общая сумма штрафов в отношении медиакорпорации может достигнуть 2,3 млн долларов.

На данный момент Роскомнадзор подверг РСЕ/РС штрафным санкциям на сумму примерно в 1 миллион долларов, насчитав в работе медиакорпорации 390 нарушений закона об "иностранных агентах". РСЕ/РС оспаривает все решения Роскомнадзора в судебном порядке, считая их нарушением Конституции России, закона о СМИ и правил конкуренции на медиарынке. Тверской районный суд Москвы к настоящему времени рассмотрел и отклонил все 72 поданных РСЕ/РС апелляции.