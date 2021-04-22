Лицом к событию. Братство диктатур: Путин и Лукашенко идут в застой

Встреча глав России и Беларуси заняла 4 часа. Путин нахваливал совместную работу спецслужб. Они якобы спасли Лукашенко от "покушения". Александр Лукашенко поучал дипломатии Украину. Что обещают и что реально создают в своих странах ветераны постсоветских автократий? Обсуждают политолог и экономист Владислав Иноземцев и главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин. Ведет передачу Михаил Соколов.