Братство диктатур: Путин и Лукашенко привели в новый застой

Встреча глав России и Беларуси заняла 4 часа. Путин нахваливал совместную работу спецслужб. Они якобы спасли Лукашенко от «покушения». Провокация была придумана по старым схемам ОГПУ – операций «Трест» и «Синдикат».

Александр поучал дипломатии Украину, а Путин предложил президенту Зеленскому для решения проблем Донбасса пообщаться с сепаратистами, а по вопросам двусторонних отношений выдвинуться в Москву. В тот же день «учения» российских войск у границ Украины были объявлен оконченными, даже курс рубля вырос.

В России продолжают обсуждать итоги акции в защиту Алексея Навального, применение массового насилия против демонстрантов в Санкт-Петербурге, пыток в Ростове. Гражданские врачи его обследовали. Прекратит ли Навальный по просьбе медиков голодовку? На слуху и предвыборные обещания Путиным выплат народу.

Что обещают и что реально создают ветераны постсоветских автократий? Обсуждают политолог и экономист Владислав Иноземцев и главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 23 апреля в 17-05.