Установленное Роскомнадзором оборудование для изоляции Рунета привело к сбоям у крупных российских провайдеров. Для восстановления работы некоторым из них приходилось временно отключать технику. За такое они могут быть оштрафованы. А сбои могут стать регулярными и массовыми, — сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".

В 2019 году в России вступил в силу так называемый закон о суверенном Рунете. Документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленное Роскомнадзором оборудование, которое позволяет ведомству осуществлять централизованное управление сетью, и замедлять и блокировать определённые ресурсы для пользователей из России.

В марте из-за работы этой техники произошёл крупный сбой в работе регионального оператора "Обит", — сообщает газета. Источник издания в одном из крупных операторов связи сообщает, что в марте трудности испытывали все операторы так называемой большой четверки — крупнейших игроков рынка в России.

Именно из-за этого, утверждает издание, 19 марта у многих пользователей из России не работали Facebook, Instagram и WhatsApp. 10 марта не работали сайты многих органов власти, в том числе Кремля и правительства, и многие неправительственные сервисы — эксперты связывали это со сбоем в работе оборудования, которое использовалось для замедления трафика к социальной сети Twitter.

Сбои операторов в марте, вероятно, стали первыми масштабными происшествиями в рамках исполнения закона о Рунете, пишет "Коммерсантъ". Но эксперты издания предупреждают, что в будущем ситуация может ухудшиться и аварии станут регулярными.

Роскомнадзор подтвердил, что его техника вызвала неполадки у "Обита", но в ведомстве подчеркнули, что самовольная перенастройка такого оборудования нарушает российский закон.