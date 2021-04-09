"Растут доходы знакомых Путина". Блогеры о списке Forbes

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список богатейших людей мира. Как выяснилось из этого списка, за год коронавирусной пандемии число долларовых миллиардеров в России только увеличилось.

Возглавили российский список богачей Алексей Мордашов (руководитель "Северстали", $29,1 млрд), Владимир Потанин ("Норникель", $27 млрд) и Владимир Лисин (владелец Новолипецкого металлургического комбината, $26,2 млрд – в прошлом году он занимал в рейтинге первое место). Внимание, впрочем, привлекли в основном новые участники списка: в него впервые вошел научный руководитель Владимира Путина, ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета (СПбГГУ) Владимир Литвиненко ($1,5 млрд).

Ёшкин Крот

Почти половина жителей страны находится в зоне бедности

Более 50% россиян живут на доходы менее 27 тыс. ₽, а треть — меньше, чем на 19 тыс. ₽ (Росстат). При этом россиянам требуется 24,6 тыс. ₽, чтобы обеспечить субъективный прожиточный минимум («Левада»). То есть почти ПОЛОВИНА жителей страны находится, по сути, в зоне бедности.

Тем временем совокупное состояние российских долларовых миллиардеров за 2020-й пандемийный год выросло на 50%, список Forbes пополнился 21 человеком (теперь их 123). В список $-миллиардеров, помимо прочих товарищей Владимира Путина, также попал научный руководитель Путина Владимир Литвиненко, состояние которого Forbes оценил в $1,5 млрд. Ну, Путин же обещал россиянам рост доходов — вот и они и растут (и не важно, что лишь у знакомых с Путиным россиян).

Кирилл Шулика

Ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета Владимир Литвиненко стал долларовым миллиардером.

В своем ежегодном рейтинге Forbes оценил состояние Литвиненко в 1,5 миллиарда долларов. Его благосостояние значительно увеличилось из-за роста акций компании по производству удобрений «ФосАгро», в которой Литвиненко принадлежит пакет в 20,98%.

О том, что научный руководитель Путина владеет долей в «ФосАгро», стало известно в 2011 году, когда и как он приобрел пакет, до сих пор неясно. По одной из версий, он мог получить их за неформальную помощь этой компании, когда в рамках «дела ЮКОСа» к ней возникли претензии налоговой службы.

Мы бы удивились, если бы научный руководитель Путина был бы бессребренником.

Есть и предположения, что Литвиненко – не более чем очередной "кошелек Путина".

Дмитрий Колезев

Вчера Forbes порадовал общественность новостью о том, что бывший научный руководитель Путина, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко стал долларовым миллиардером. Принадлежащий ему пакет акций производителя удобрений «Фосагро» (21%) подорожал до $1,5 млрд. Неплохо! Но откуда у него этот пакет?

Сам Литвиненко говорит, что, дескать, в свое время помог «Фосагро» разработать стратегию развития, благодаря которой компания заработала миллиарды. И его отблагодарили. Что ж, возможно. Но его дочь Ольга (с которой Литвиненко рассорился) и бывшие партнеры рассказывали другую версию.

Дело в том, что основной актив «Фосагро» — ОАО «Апатит». Когда-то компания и комбинат на 50% контролировались структурами Ходорковского и Ко. После начала «дела ЮКОСа» (2003 год) менеджмент «Фосагро» выкупил долю Ходорковского и решил самостоятельно развивать компанию. Но в рамках «дела ЮКОСа» компании предъявили налоговых претензий на $700 млн.

После появления Литвиненко в компании проблемы "Фосагро" счастливым способом разрешились

Тут, возможно, и помог Владимир Литвиненко. Он знал Владимира Путина с 1990-х по работе в мэрии Санкт-Петербурга, в 1997 году Путин защитил у него кандидатскую. В 2000 и 2004 году Литвиненко возглавлял предвыборные штабы Путина в Санкт-Петербурге. Короче, доверенное лицо.

Литвиненко был знаком и с акционерами «Фосагро». Вспоминает дочь ректора:

«Помню, мы как-то прилетели в Москву – папа всегда пользовался VIP-залом, – и отца приехал встречать кортеж с делегацией из «Фосагро» во главе с Гурьевым. Обхаживали, в рестораны водили. Мне кажется, его взяли в «Фосагро», чтобы показать определенную лояльность структуры Путину. Как друга взяли».

Как вспоминают участники тех событий, после появления Литвиненко в компании в 2004-2005 году проблемы «Фосагро» счастливым способом разрешились. Она стала благополучно жить дальше и приносить своим владельцам и бенефициарам миллиарды долларов. А у ректора, которому так доверяет Путин, появился пакет в 20%.

Когда поймешь эту историю, в голове возникает резонный вопрос — кто же на самом деле владелец этого пакета? Ректор? Ну да, ну да.

Некоторые долларовые миллиардеры не стремятся к тому, чтобы их включали в разнообразные списки, и регистрируют свое имущество на жен, друзей и доверенных лиц.

Евгений Минченко

Самим миллиардерам от рейтингов ни жарко, ни холодно. Они даже предпочли бы в этих рейтингах не появляться. Рейтинги на их личное состояние не сильно влияют. То, что влияет на их благосостояние - это капитализация акций, котировки, это важно. А привлекать внимание к собственному богатству их не очень радует. И важный момент: у нас в России богатство не равняется влиянию, есть люди гораздо более влиятельные, которых в списке нет.

И все знают фамилию по меньшей мере одного такого человека, а то и двух.

Имуществу Рамзана Кадырова посвящено последнее расследование "Проекта", где утверждается, что у руководителя Чечни, помимо официальной жены, есть еще неофициальная, которая проживает во дворце стоимостью в сотни миллионов рублей.

Жанна Немцова

Помните, есть такая онлайн-игра Game of Sultans. В Чечне все реализовано на практике. Почитайте о реальных и виртуальных жёнах Кадырова.

Петр Маняхин

Сегодня в Проекте вышло расследование о женах Рамзана Кадырова. Там прекрасно все: у него есть вторая жена (по шариату можно), а официальной создали двойника.

В случае с Кадыровым не работает закон о противодействии коррупции

В общем-то, и ладно, если бы на главу Чечни не распространялся только Семейный кодекс . Его личное дело. Но в случае с Кадыровым не работает еще, например, закон о противодействии коррупции - его небогатым женам кто-то купил очень много элитной недвижимости. Все ухищрения с двойниками нужны только для того, чтобы не декларировать имущество, которое Кадырову не по карману. А еще в тексте много интересного о том, как собирают деньги на широкие жесты Рамзана Ахматовича.

Татьяна Лысова

Очень впечатляющее расследование, особенно если учесть его тему и героев. Отважные ребята, их стоит поддерживать и помогать им.

Издание "Важные истории", в свою очередь, выпустило на днях расследование об имуществе семьи Юмашевых: расследователи из "Трансперенси интернешнл – Россия" (власти признали ее организацией, выполняющей функции иностранного агента) обнаружили, что зять и дочь Бориса Ельцина приобрели виллу на Карибах за 15 миллионов евро.

Валентин Юмашев ответил изданию, что дом частично куплен в кредит, частично – на задекларированные доходы.

Некоторые комментаторы отмечают, что в этом случае претензии расследователей трудно считать справедливыми.

Дмитрий Колезев

У Валентина и Татьяны Юмашевых обнаружилась вилла на Карибах. Очень красивая вилла, конечно, в прекрасном месте, один вид ее разжигает классовую ненависть. Я думаю, это хорошо, что «Трансперенси интернешнел — Россия» эту виллу нашли, а «Важные истории» написали об этом. Потому что — да, Валентин Юмашев советник президента Путина (на общественных началах — зарплату не получает), он продолжает играть роль в политической жизни страны и общественный интерес к нему обоснован.



Но ни он, ни Татьяна Юмашева — не чиновники. Юмашев, по его собственным словам, не работает на госслужбе с 1998 года. Татьяна — с 2000-го. 21 год прошел. Юмашев является миноритарным акционером En+ (основной владелец — Олег Дерипаска). У него 1,6% акций, которые он, по его словам, получил в качестве вознаграждения за работу с момента основания компании. Капитализация En+ в районе 600 млрд рублей, то есть официальное состояние Юмашева в районе 9 млрд рублей или $120 млн долларов. Вероятно, он может позволить себе виллу за 15 млн евро. Хотя понятно, что большинство людей его за это ненавидит (я немножко тоже).



Юмашев при этом дал развернутый комментарий «Важным историям», в котором подтвердил существование виллы и объяснил, откуда взял на нее деньги. Мне кажется, что в итоге получилась хорошая история про то, что расследователи нечто нашли, а герой расследования признал и привел аргументы в пользу добросовестности покупки. С этими аргументами, конечно, вполне можно спорить, углубляясь в природу капиталов Олега Дерипаски (и, соответственно, Валентина Юмашева) — как и все крупные капиталы в России, они небезупречны. Но это, мне кажется, отдельный разговор.

Одиннадцать лет назад этой виллы у Юмашевых не было

Что тут кажется несправедливым — это подколки в отношении Татьяны Юмашевой, которая одиннадцать лет назад сказала фразу «если кто-то найдет у меня зарубежную недвижимость, может забрать ее себе». Теперь говорят — нашли, отдавай! Но одиннадцать лет назад этой виллы у Юмашевых не было. Ее купили в декабре 2020 года.



Я тоже могу сейчас сказать: если кто-то найдет у меня иностранную недвижимость, может забрать ее себе. Но не надо быть виртуозом логики, чтобы понять, что это относится только к настоящему моменту. Если через десять лет у меня будет возможность купить недвижимость за границей (на остров Сен-Барт, понятно, не рассчитываю), будет довольно странно подкалывать меня за это.

Что до новых участников списка Forbes, провластные телеграм-каналы утешают аудиторию тем, что российские богачи – не самые богатые в мире: Мордашов, возглавляющий список по России, в мировом рейтинге находится на 51-м месте, а замыкающий российскую десятку Роман Абрамович – на 142-м.

Кроме того, утешиться россияне могут еще и тем, что количество долларовых миллиардеров за время пандемии выросло по всему миру: в кризис богатые везде и всюду становятся богаче, а бедные – беднее.

Станислав Белковский

Пандемия страхопаники ожидаемо привело к росту числа миллиардеров и их средних / совокупных состояний. Карантинные банкротства обрушились и еще обрушатся на слой, который прежде было принято именовать "средним классом". До весны 2020 многие представители среднего класса считали себя без 5 минут богатыми. И по-своему влиятельными. Минувший год показал, что, на самом деле, эти люди невлиятельны и бедны. А пропасть между ними и правящими элитами - не только экономическая, но и ментальная - огромна. Пандемия покончила с целой группой опасных иллюзий, и это хорошо.

Однако нельзя не заметить, что в то время как первую десятку мирового списка уже который год составляют по большей части бизнесмены, сделавшие состояние на IT-технологиях – Джефф Безос (Amazon), Илон Маск (PayPal), Билл Гейтс (Microsoft), Ларри Эллисон (Oracle), Сергей Брин (Google), в России самыми богатыми людьми из года в год остаются металлургические магнаты. Российские IT-бизнесмены в стране, как правило, надолго не задерживаются. Основатель Telegram Павел Дуров, который в этом году впервые вошел в десятку богатейших россиян (9-е место, 17,2 млрд $), сейчас проживает в Дубае.