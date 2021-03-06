Ближний круг Путина под катком новых западных санкций. Чем ответит Кремль? Что нашел в интернете президент России, кроме порно, наркотиков и проституции? Четверть миллиона долларов за поимку ресторатора и бизнесмена Евгения Пригожина. Алексей Навальный отправлен на карантин в СИЗО Кольчугино Владимирской области. Женщины в мировой политике: игра на равных, или борьба равноправие приносит свои результаты.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с экономистом Владимиром Миловым, политиком и муниципальным депутатом Тимирязевского района Москвы Юлией Галяминой, директором "Фонда борьбы с коррупцией" Иваном Ждановым (российские власти внесли ФБК в список "иностранных агентов", ФБК с этим не согласился) и Марией Снеговой – политологом, научным сотрудником Института европейских, российских и евразийских исследований (IERES) Университета Джорджа Вашингтона.

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