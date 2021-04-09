В Австрии на 14 лет осудили телохранителя чеченского блогера

Суд в Вене приговорил уроженца Чечни, который значится в материалах дела как Ахмеда А., к 14 годам лишения свободы. Его признали виновным в покушении на убийство из-за применения оружия при попытке защитить блогера Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Суд присяжных признал телохранителя блогера виновным "в желании застрелить предполагаемого убийцу после того, как тот убил Умарова". По словам Ахмеда А., он хотел задержать киллера и попытался выстрелить в колесо машины, на которой тот хотел скрыться с места преступления. Защита намерена обжаловать приговор.