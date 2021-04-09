Россия может ограничить полёты в Турцию. Путин поговорил с Эрдоганом

Россия может ограничить авиасообщение с Турцией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, вопрос о возможном временном запрете авиасообщения обсуждает в пятницу Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Утверждается, что это связано с эпидемиологической ситуацией, которая в Турции в последнее время ухудшилась.

Ранее в пятницу глава правительства России Михаил Мишустин призвал ввести дополнительные меры по недопущению распространения в России новых штаммов коронавируса, которые, как утверждается, стали причиной роста числа инфицированных в ряде стран в последние недели. По словам источника РБК в туристической отрасли, альтернативой запрету на авиасообщение с Турцией может стать введение обязательного карантина для туристов, вернувшихся из этой страны.

Турция – одно из наиболее популярных у россиян туристических направлений. Эта страна одна из немногих, с которыми было возобновлено регулярное авиасообщение. Для прилёта в Турцию туристам достаточно сдать тест на коронавирус.

Вечером в пятницу Кремль распространил сообщение о телефонном разговоре президентов России и Турции. По сообщению пресс-службы Кремля, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили "вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции". "Условлено поддерживать самые плотные контакты... в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию", – говорится в сообщении.

Лидеры также обсудили международные проблемы. Как сообщает Кремль, по просьбе Эрдогана Путин рассказал ему о российских подходах "к разрешению внутриукраинского кризиса" – так официальная Москва называет вооружённое противостояние украинских сил и поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе. Путин, как и в разговоре с канцлером Германии днём ранее, вновь обвинил Украину в "провокационных действиях".

На субботу запланирован визит в Турцию президента Украины Владимира Зеленского. Турция неоднократно заявляла о поддержке территориальной целостности Украины – в том числе по вопросу принадлежности Крыма.

В разговоре Путина и Эрдогана также поднималась тема конвенции Монтрё о статусе черноморских проливов. Эта конвенция предусматривает, в частности, ограничения на пребывание в Чёрном море иностранных военных кораблей. В пятницу стало известно, что США уведомили Турцию о том, что в ближайшее время в Чёрное море войдут два американских военных корабля. Как сообщалось накануне, цель этого маневра – демонстрация поддержки Украины.

Турецкая сторона пока не опубликовала сообщение о разговоре Эрдогана и Путина.