Франция выслала в Россию чеченца, нанёсшего себе увечья

Из Франции выслан 37-летний беженец из Чечни Магомед Гадаев. Сейчас он находится в России. Накануне в депортационной тюрьме Гадаев нанёс себе повреждения живота в знак протеста против решения о высылке. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на супругу Гадаева.
Самолет с чеченским беженцем приземлился в аэропорту Шереметьево 9 апреля. По словам супруги Гадаева, муж сделал ей звонок уже из Москвы.
Ранее утром группа уроженцев Чечни прибыла к месту содержания Гадаева во Франции с требованием оставить его в стране, но их оштрафовали за нарушения карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
- Гадаев является членом правления организации "Барт Маршо" и членом "Ассамблеи чеченцев Европы". Его поместили в депортационную тюрьму 8 апреля, когда он пришел отмечаться в полицию. Гадаев приходил туда для этого ежедневно по условиям суда, который в конце марта отменил его депортацию: французский адвокат доказал, что на родине уроженцу Чечни грозят пытки.
- До этого Гадаева задержали в октябре 2020 года на волне усиленного внимания правоохранительных органов к чеченской диаспоре после убийства французского учителя Сэмюэля Пати. Тогда и было принято первое решение о его высылке, но сначала его приостановили, так как Гадаев заболел коронавирусом.
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