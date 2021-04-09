Франция выслала в Россию чеченца, нанёсшего себе увечья

Из Франции выслан 37-летний беженец из Чечни Магомед Гадаев. Сейчас он находится в России. Накануне в депортационной тюрьме Гадаев нанёс себе повреждения живота в знак протеста против решения о высылке. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на супругу Гадаева.

Самолет с чеченским беженцем приземлился в аэропорту Шереметьево 9 апреля. По словам супруги Гадаева, муж сделал ей звонок уже из Москвы.

Ранее утром группа уроженцев Чечни прибыла к месту содержания Гадаева во Франции с требованием оставить его в стране, но их оштрафовали за нарушения карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.