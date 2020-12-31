Из Австрии готовится депортация группы уроженцев Чечни

Власти Австрии запланировали на 31 декабря высылку группы уроженцев Чечни. Из-за этого в Вене ранее прошла акция протеста, передаёт Кавказ.Реалии.

"Судя по тому, как 3 декабря выдворили 27 чеченцев из Австрии, посадив их на самолёт в Москву, можно предположить, что их на этот раз может быть окажется два десятка", – предположил осведомленный источник. По его словам, депортируемые проживали в стране в течение нескольких лет, не имея на это законного разрешения.

Митинг против высылки чеченцев, а также уроженцев Афганистана, прошёл 30 декабря. Участники акции несли фотографии тех, кого ожидает депортация, а также плакаты с требованием "равенства и защиты прав человека".

Редакция сайта Кавказ.Реалии отмечает, что пока не располагает комментариями официальных австрийских ведомств.

В середине ноября сообщалось о задержании полицией в Италии, недалеко от Милана, выходца из Чечни, 35-летнего Турко Арсимекова. Тогда итальянская пресса отмечала, что Арсимеков мог поставлять фальшивые документы участникам группы, участник которой совершил нападение 2 ноября в Вене.

В начале ноября в столице Австрии вооружённый человек открыл стрельбу по прохожим – жертвами теракта стали четверо. Сам нападавший был застрелен полицией. По данным следствия, нападавший Фейзулай Куртин имел двойное гражданство Австрии и Северной Македонии, ранее был судим за намерение присоединиться к экстремистской группировке "Исламское государство".

В рамках расследования теракта в Вене были задержаны как минимум 15 человек, в их числе трое выходцев из Чечни.

Об обысках и задержаниях сообщали минувшей осенью и чеченцы во Франции. Там повышенное внимание к представителям диаспоры объяснялось убийством в октябре учителя из-за карикатур на пророка Мухаммеда.

В июле в столице Австрии также проходила протестная акция – при участии членов чеченской диаспоры. Об этом в видеосюжете Радио Свобода: