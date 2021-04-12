36% участников опроса уверены, что поправки направлены на усиление цензуры. 30% считают, что они нужны для борьбы с антироссийской пропагандой, которая ведется под видом просветительской деятельности. 34% респондентов затруднились ответить. Это следует из опроса "Левада-центра" (признан в России иностранным агентом).

71% россиян ничего не слышали о принятых в России поправках, которые ставят просветительскую деятельность под контроль государства. 23% что-то слышали о поправках, 6% знают о них хорошо. Опрос проводился 25-31 марта 2021 года в 137 населенных пунктах России методом личного интервью. В нем приняли участие 1623 человека 18 лет и старше.

Усиление контроля за деятельностью «просветителей» недостаточно освещалось в СМИ и прошло почти незамеченным, сказал "Открытым медиа" социолог, заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков. Он также отмечает, что среди тех, кто самостоятельно ищет информацию и активно следит за новостной повесткой, большинство скептически отнеслись к поправкам.