36% участников опроса уверены, что поправки направлены на усиление цензуры. 30% считают, что они нужны для борьбы с антироссийской пропагандой, которая ведется под видом просветительской деятельности. 34% респондентов затруднились ответить. Это следует из опроса "Левада-центра" (признан в России иностранным агентом).
71% россиян ничего не слышали о принятых в России поправках, которые ставят просветительскую деятельность под контроль государства. 23% что-то слышали о поправках, 6% знают о них хорошо. Опрос проводился 25-31 марта 2021 года в 137 населенных пунктах России методом личного интервью. В нем приняли участие 1623 человека 18 лет и старше.
Усиление контроля за деятельностью «просветителей» недостаточно освещалось в СМИ и прошло почти незамеченным, сказал "Открытым медиа" социолог, заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков. Он также отмечает, что среди тех, кто самостоятельно ищет информацию и активно следит за новостной повесткой, большинство скептически отнеслись к поправкам.
- Поправки в действующий закон «Об образовании» вступают в силу 1 июня этого года. Закон усиливает контроль за "распространением знаний за рамками образовательных программ", то есть лекций и научно-популярных проектов. Сами поправки были поддержаны только депутатами от "Единой России", под документом не оказалось ни одной подписи от депутатов, входящих в профильный комитет Госдумы по образованию.
- Законодатели стремились "оградить российских граждан, в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности", разъясняется на сайте Госдумы. Научное сообщество раскритиковало эти поправки. Президиум Российской академии наук заявил, что документ затормозит развитие науки в России.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.