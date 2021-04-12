В Беларуси прекращена трансляция новостного телеканала Euronews

В Беларуси с понедельника, 12 апреля, прекращена трансляция телеканала Euronews.

В министерстве информации Беларуси РИА "Новости" заявили, что ретрансляция прекращена из-за выявленного нарушения законодательства о рекламе. В сообщении на сайте самого ведомства говорится, что у Euronews истёк срок действия ранее выданного разрешения на распространение сигнала на белорусской территории.

Одновременно сообщается о начале вещания с 12 апреля в Беларуси телепрограммы российского производства под названием ПОБЕДА – о Великой Отечественной войне. "Масштабный проект "Цифрового Телесемейства" Первого канала, созданный к 75-летию Победы", - отмечают в Мининформе. В эфире телепрограммы, в частности, классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о Великой Отечественной войне, свидетельства ветеранов, интервью с историками.

Euronews – европейский круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарий на 13 языках. В Белорусской ассоциации журналистов не исключили, что за прекращением вещания Euronews стоит нечто большее, чем формальные нарушения. "Скорее всего, это было сделано с целью еще большей информационной блокады белорусского народа. Власти, начиная с лета, систематически создавали, условно говоря, "китайскую стену" вокруг белорусского общества - репрессировали журналистов, закрывали публикации", - заявил зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий. Его слова приводит агентство БелаПАН.

Медиа-эксперт Павлюк Быковский отметил в свою очередь, что массовая аудитория в Беларуси "не имеет доступа к таким вещательным проектам, как CNN, Fox News и многим другим каналам, которые были бы возможной альтернативой тому, что показывают белорусские государственные или российские телеканалы". Слова Быковского приводит Белорусская служба Радио Свобода.

С августа прошлого года в Беларуси продолжаются массовые выступления против официальных итогов президентских выборов. Главой государства на шестой срок подряд был объявлен Александр Лукашенко. Западные страны не признали его легитимно избранным президентом. В отношении Лукашенко и чиновников из его окружения были введены санкции, в том числе, за жёсткие разгоны силовиками мирных протестов и серьёзные нарушения прав человека. Минск обвинения отрицает. Москва в ситуации после выборов поддержала белорусские власти.