Начался закрытый суд над художницей-феминисткой Юлией Цветковой

В Комсомольске-на-Амуре суд в понедельник начал рассматривать по существу дело Юлии Цветковой – феминистки, ЛГБТ-активистки и художницы. Следствие посчитало порнографическими изображения женского тела, которые делала Цветкова. Её обвиняют в распространении порнографических материалов в интернете, "в том числе среди несовершеннолетних". Эта часть статьи уголовного кодекса не предполагает наказания, не связанного с лишением свободы. Цветковой грозит от двух до шести лет колонии.

Предварительное заседание по этому делу состоялось 31 марта. На нём было решено, что процесс будет закрытым для публики и журналистов. Суд сослался на то, что в ходе рассмотрения дела будут представлены "материалы, отнесённые обвинением к порнографическим" и оглашены "интимные стороны жизни участников" процесса.

Адвокат Цветковой Ирина Ручко после первого дня слушаний сказала журналистам, что активистка настаивает на своей невиновности и намерена её доказать.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение только с четвёртого раза. Трижды она возвращала материалы дела в Следственный комитет. Известно, что дело было возбуждено по сообщению петербургского активиста Тимура Булатова, который известен написанием доносов на ЛГБТ-активистов.

Поводом для возбуждения дела стали рисунки вульвы, которые Цветкова размещала в паблике "Монологи вагины" в социальной сети "ВКонтакте". Активистка объясняла, что смысл проекта – снять табу с женской физиологии.

В ходе следствия художница четыре месяца провела под домашним арестом, после чего ее перевели под подписку о невыезде. Её также дважды штрафовали по обвинению в "гей-пропаганде" из-за её рисунков и текстов в поддержку ЛГБТ-семей.

Несколько международных правозащитных организаций, среди которых Human Rights Watch и Amnesty International, просят российские власти прекратить уголовное преследование Цветковой, поскольку оно нарушает право на свободу слова и творчества. Британская медиакорпорация Би-би-си включила Цветкову в список ста "вдохновляющих и влиятельных женщин мира", отметив, что она "поднимает вопросы, связанные с правами женщин, ЛГБТ, антимилитаризмом и экологией", и что "российские власти угрожают ей за это тюрьмой".

Правозащитная организация Amnesty International называет выдвинутые против Цветковой обвинения в распространении порнографии абсурдными и необоснованными. "Российские власти должны прекратить попытки скрыть этот абсурд за закрытыми дверями и гарантировать Юлии право на гласное рассмотрение её дела. Мы также повторяем наш призыв к российским властям немедленно снять все обвинения с Юлии Цветковой, прекратить преследовать феминисток, ЛГБТИ и других активистов и гарантировать свободу творчества для всех", – заявила представитель организации Наталья Звягина.