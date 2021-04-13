В Москве арестован профессор МФТИ по подозрению в госизмене

Лефортовский районный суд арестовал россиянина Валерия Голубкина по подозрению в госизмене. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда. Информация также опубликована в картотеке судебных дел. Решение об аресте на два месяца суд принял 12 апреля.



По данным "Интерфакса", арестованный — профессор одного из ведущих российских университетов — Московского физико-технического института (МФТИ).

На сайте вуза есть информация о Валерии Николаевиче Голубкине 1952 года рождения, докторе технических наук, профессоре кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Среди его научных интересов указаны - обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

Подробности дела неизвестны, поскольку материалы уголовных дел по статье о госизмене засекречены.

Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

В декабре суд арестовал по подозрению в госизмене физика Анатолия Губанова, который читал в МФТИ курс по "практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов".

Дела о госизмене носят гриф "секретно", их рассмотрение в судах проходит в закрытом режиме, официально сообщается лишь о приговорах. Только в январе-феврале 2021 года российские суды вынесли как минимум три приговора по делам о госизмене.