В Петербурге полицейские задержали главу местного штаба Навального

В Санкт-Петербурге задержали главу местного штаба оппозиционера Алексея Навального Ирину Фатьянову. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба.
Фатьянову задержали по сообщению из книги учета сообщений о правонарушениях. Её отвезли в отдел полиции, где составили протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. По версии сотрудников МВД, 27 января этого года Фатьянова разместила публикацию с призывом участвовать в акции в поддержку Навального. В этот день она находилась в спецприемнике, где отбывала арест за митинг 23 января.
Претензий к другим сотрудникам штаба у полиции не было.
- Ранее в аэропорту Мурманска задержали заместителя главы местного штаба Навального Александра Суринова якобы по подозрению в перевозке наркотиков. Проверив его вещи, полицейские отпустили активиста, не найдя ничего запрещенного. До этого неизвестные залили монтажной пеной дверь в мурманский штаб Навального и нарисовали на ней свастику.
- В Махачкале пропал глава местного штаба Навального Эдуард Атаев. Его местонахождение неизвестно, на связь он не выходит.
- Штабы Навального открыты в десятках городов России. Активисты регулярно сообщают о преследованиях со стороны местных властей.
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