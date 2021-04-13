В Петербурге полицейские задержали главу местного штаба Навального

В Санкт-Петербурге задержали главу местного штаба оппозиционера Алексея Навального Ирину Фатьянову. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба.

Фатьянову задержали по сообщению из книги учета сообщений о правонарушениях. Её отвезли в отдел полиции, где составили протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. По версии сотрудников МВД, 27 января этого года Фатьянова разместила публикацию с призывом участвовать в акции в поддержку Навального. В этот день она находилась в спецприемнике, где отбывала арест за митинг 23 января.



Претензий к другим сотрудникам штаба у полиции не было.