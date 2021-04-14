Виртуальное заседание Совета Безопасности ООН было прервано на некоторое время из-за протеста российского дипломата.

Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский попытался воспрепятствовать выступлению представителя Косова на фоне флага этой частично признанной республики. Такой протест был заявлен впервые.

Полянский обосновал требование тем, что большинство членов нынешнего состава Совбеза не признают независимость Косова от Сербии, и потребовал убрать флаг в начале запланированного открытого заседания по республике. Протест привёл к задержке, которая продолжалась менее часа.

Юрисконсульт Великобритании Чанака Викремасингхе, возразивший Полянскому, заметил, что видеоконференции Совета Безопасности не считаются официальными заседаниями. Он также указал на то, что флаг Косова демонстрировался за его представителем и на предыдущем обсуждении. Когда заседание возобновилось, действующий председатель Совета посол Вьетнама Данг Динь Куи сказал, что фоны, на которых проходят виртуальные заседания, не должны прерывать сессии, и флаг может остаться, передаёт в среду "Голос Америки".

Республика Косово – частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове. Приштина провозгласила независимость от Белграда в 2008 году. Из 193 государств республику признали 98. Население Косова – около двух миллионов человек.