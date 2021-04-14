Бутина "столкнулась с непониманием" на встрече со студентами

В Новосибирском государственном университете состоялась встреча студентов с членом Общественной палаты России и корреспондентом Russia Today Марией Бутиной. Очевидцы отметили, что студенты встретили её "полным непониманием", сообщило издание "НДН.инфо".

Бутина получила широкую известность после того, как была осуждена в США за незаконный лоббизм и отбыла там тюремное заключение. Несколько дней назад она посетила колонию, где находится оппозиционер Алексей Навальный, и вступила с ним в перепалку, которая попала на видео.

В объявлении тема встречи со студентами заявлена не была, при этом Бутина принесла с собой несколько экземпляров своей книги "Тюремный дневник". Одна из участниц встречи рассказала, что вопросов о пребывании Бутиной в Америке было "очень мало", – пишет Сибирь.Реалии.

При этом один из студентов спрашивал о "сексуальных махинациях" Бутиной. "Спрашивали про то, зачем она вообще пришла. Какова ее цель и мотивации? Чем там [в США] лучше или хуже, чем тут [в России]? Почему ей давали вязать, а Навальному не дают даже таблетки? Думает ли она, что это [условия заключения Алексея Навального] нормально, что в тюрьмах в России лучше, чем в жизни обычной?" – рассказала студентка.

Другая участница встречи отметила, что со стороны студентов было полное непонимание цели приезда Бутиной. "Был больше политический настрой со стороны студентов, а Бутина просто приехала рассказать о том, как сидела ни за что. Ну и студенты задали вопросик о цели, спросили, кто ее позвал", – рассказала она.

Участник встречи Андрей Сивенок уточнил в своём отчёте о встрече, что Бутину пригласил фонд "Дети России – будущее мира", который занимается детьми-сиротами. В его задачи не входит работа со студентами и школьниками. По его мнению, Бутина приехала с целью узнать мнение студентов по политическим вопросам, а вторая – увеличить ее собственную популярность.

"В основном все ответы Бутиной соответствовали риторике Russia Today и официальных лиц правительства РФ", – написал Сивенок и добавил, что кто-то в аудитории выкрикнул: "Как уж на сковородке вертится!"