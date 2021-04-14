Участника акции в поддержку Навального приговорили к 2 годам колонии 

Тверской суд Москвы приговорил Станислава Ахмедова, участника акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла 23 января в центре столицы, к двум годам колонии общего режима.

Ахмедова признали виновным в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, во время акции он ударил сотрудника полиции ногой в голову.

В апреле по схожим обвинениям к реальным срокам лишения свободы были приговорены участники московских акций в поддержку Навального Павел Грин-Романов, которому суд назначил три с половиной года колонии, и Валерий Евсин, получивший два года заключения.

Правозащитники отмечают, что счёт осуждённых за участие в январских акциях протеста - как приговорённых к лишению свободы, так и отправленных в спецприёмники или оштрафованных - идёт уже на сотни.