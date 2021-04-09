Участник акции в поддержку Навального получил 3,5 года колонии

Мещанскй суд Москвы приговорил к трём с половиной годам колонии общего режима участника акции 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального – Павла Грин-Романова.

Его признали виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, Грин-Романов в ходе несанкционированной акции вблизи Комсомольской площади распылил в лицо дежурившему в этот момент сотруднику ОМОНа газовый баллончик.

Подсудимый признал вину. Следственный комитет опубликовал видео с его извинениями. "Я полностью раскаиваюсь, что распылял в сторону сотрудника ОМОН перцовый газ", - говорит 23-летний уроженец Донбасса. Адвокат Грин-Романова объяснял, что, по словам подзащитного, он распылил баллончик, испугавшись за жену, которая стояла вместе с ним возле омоновца, избивавшего протестующего. У пострадавшего полицейского зафиксировали химический ожог глаз и конъюктивы первой степени, отмечает "Медиазона".

Гособвинитель запросил для Грин-Романова 8 лет лишения свободы. Это самое суровое наказание, запрошенное для участников январских акций протеста в поддержку Алексея Навального.

Несогласованные акции против ареста Навального и его отправки в колонию прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля во многих российских городах. Митинги сопровождались рекордными задержаниями. По информации проекта "ОВД-Инфо", в общей сложности в отделения полиции были доставлены почти 11 тысяч человек.

Акции привели к возбуждению рекордного количества уголовных дел, сейчас их около сотни, пишет РБК.