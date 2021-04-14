Турция: США отозвали заявку на проход кораблей в Чёрное море

Информационные агентства и турецкие СМИ со ссылкой на турецких официальных лиц и дипломатические источники вечером в среду сообщили о том, что запланированный на 14 и 15 апреля проход американских военных кораблей через пролив Босфор в Чёрное море не состоится.

Как утверждают источники агентств, США отозвали предпреждение о проходе кораблей, которое они ранее направили властям Турции в соответствии с конвенцией Монтрё. С чем связано это решение - не сообщается. Официальных комментариев американской стороны пока нет.

О намерении США в середине апреля направить в Чёрное море сразу два корабля своих ВМФ сообщалось несколько дней назад - на фоне роста напряжённости на российско-украинской границе и стягивания российских военных к границе и в аннексированный Крым. Тогда утверждалось, что целью маневра кораблей должна стать демонстрация поддержки Украины со стороны США и их союзников.

Во вторник 13 апреля состоялся телефонный разговор президентов США и России. Стороны обсуждали, в том числе, Украину. Как говорилось в сообщении Белого дома, Джо Байден заявил Владимиру Путину о безусловной поддержке США территориальной целостности Украины. Байден также предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.

В среду ситуацию вокруг Украины Байден обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как говорится в сообщении канцелярии Меркель, лидеры согласились с тем, что сокращение российского военного присутствия у границ с Украиной поможет снизить напряжённость.

Тема российско-украинского конфликта обсуждалась также на встрече министров иностранных дел и обороны стран НАТО в Брюсселе. Они призвали Россию "прекратить агрессивные провокации" и снизить напряжённость. Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь в укреплении обороноспособности.