Суд засекретил дело застреленного росгвардейцами екатеринбуржца

Свердловский областной суд присвоил гриф "совершенно секретно" уголовному делу жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного бойцами Росгвардии по подозрению в краже четырех рулонов обоев. Об этом сообщил адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы родителей Таушанкова.

Решение закрыть процесс от прессы и общественности суд мотивировал тем, что в деле содержатся сведения, составляющие государственную тайну. "Суд создал некоторые трудности для защиты: все электроприборы сдаем перед входом в зал; аудиопротокол не ведется; пользоваться можно лишь листами бумаги, выданными судьей, которые сдаются ей после окончания заседания и хранятся при деле впоследствии", — отметил Бушмаков, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".