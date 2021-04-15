Суд засекретил дело застреленного росгвардейцами екатеринбуржца

Свердловский областной суд присвоил гриф "совершенно секретно" уголовному делу жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного бойцами Росгвардии по подозрению в краже четырех рулонов обоев. Об этом сообщил адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы родителей Таушанкова.
Решение закрыть процесс от прессы и общественности суд мотивировал тем, что в деле содержатся сведения, составляющие государственную тайну. "Суд создал некоторые трудности для защиты: все электроприборы сдаем перед входом в зал; аудиопротокол не ведется; пользоваться можно лишь листами бумаги, выданными судьей, которые сдаются ей после окончания заседания и хранятся при деле впоследствии", — отметил Бушмаков, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".
- Таушанков был застрелен в ночь на 1 июня 2020 года при попытке задержать его за кражу. В сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета, говорится, что "применение оружия при задержании было обусловлено агрессивным поведением нападавшего". Утверждается, что он при попытке задержания высказывал угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов и размахивал ножом.
- Следственный комитет также опубликовал рассказ участвовавшего в штурме квартиры оперативника и кадры, сделанные при штурме, при этом самого момента стрельбы на записи нет. На видео есть кадры того, как Таушанков распыляет в сторону штурмующих перцовый баллон. В Росгвардии утверждали, что Таушанков держал в руках предмет, похожий на автомат Калашникова.
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