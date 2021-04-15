Мировой суд Москвы признал Любовь Соболь виновной в незаконном проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который по телефону рассказал политику Алексею Навальному детали его отравления. Судья участка №276 Инна Шилободина пришла к выводу, что Соболь "нарушила гарантированное Конституцией" право родственников Кудрявцева, пишет "Медиазона". Суд приговорил Соболь к году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

По версии следствия, 21 декабря 2020 года Соболь проникла в московскую квартиру семьи Константина Кудрявцева. Оппозиционерка якобы оттолкнула его тёщу, обошла помещение и ушла. Самого Кудрявцева следствие обнаружить и опросить не смогло, по делу он не проходит ни свидетелем, ни потерпевшим.

Соболь не отрицает, что звонила в квартиру Кудрявцева, чтобы задать ему вопросы об отравлении Навального. Она утверждает, что не применяла насилия к тёще Кудрявцева, чтобы зайти в квартиру, и обращает внимание на различные несостыковки в версии следствия. В своём последнем слове она напомнила, что уголовное дело об отравлении Навального так и не было заведено. "Я уверена, что приговор будет обвинительным. Потому что на скамье подсудимых я, а не отравители Навального и не члены "Единой России", – сказала политик.