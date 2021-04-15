Госдума попросит у правительства финансовой поддержки профессионального футбольного клуба "Ахмат", выступающего в высшей российской Премьер-лиге. Причиной названо попадание команды под американские санкции и потеря спонсоров, говорится в сообщении парламентского комитета по физкультуре и спорту. Однако большую часть доходов команды уже обеспечивают бюджет и чеченские бюджетники.
"Ахмат" не раскрывает свой бюджет. Но он оценивается в 30 миллионов евро в год. Такую цифру приводит в своём расследовании Sports.ru. После включения в санкционный список "Ахмат" лишился спонсорской поддержки, утверждается в сообщении Думы. Но спонсоры не приносят команде ничего, а бюджет команды формируется за счёт денег государства и обязательных поборов с жителей Чечни, отмечается в расследовании.
Команда почти не зарабатывает ничего, и только тратит государственные деньги. В 2019 года она заработала меньше одного процента доходов на билетах и коммерческой деятельности. Ещё 82 миллиона команда получает от продажи телевизионных прав — принадлежащему государственному "Газпрому" каналу “Матч-ТВ”. Больше 700 миллионов рублей доходов — прямые субсидии из бюджета, отмечает Sports.ru.
Титульный спонсор клуба — "Фонд имени Ахмата Кадырова". Он финансируется за счёт принудительных сборов с жителей республики, — неоднократно сообщали журналисты-расследователи.
Газета "Коммерсантъ" писала, что не меньше 10 процентов своих доходов и премии в фонд перечисляют чеченские бюджетники. По данным Transparency International, в 2017-м ежемесячно фонд получал от жителей 60 миллионов долларов. Пожертвования в фонд делают крупные бизнесмены, связанные с Чечнёй или бизнесом в республике. (Власти региона принудительность сборов отрицают).
Рамзан Кадыров регулярно задаривает футболистов дорогими подарками. Футболисты получали от главы республики ключи от дорогих автомобилей, дорогие часы, и другие ценные призы (например — золотые бутсы). В раздевалке после матча спортсмены могли получить от главы республики 100 тысяч долларов наличными, рассказывал бывший футболист команды. Официально подарки оплачивал фонд Кадырова, основной деятельностью которого названа благотворительность.
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