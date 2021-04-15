Байден рассказал о своём разговоре с Путиным и о новых санкциях

Президент США Джо Байден выступил в четверг в Белом доме с заявлением, посвящённым отношениям с Россией. Ранее в этот день администрация Байдена объявила о новых санкциях в отношении России.

Байден напомнил о своём телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путином на этой неделе. Он сказал, что был откровенен с Путиным и сказал ему, что Вашингтон скоро примет решение о санкциях.

Президент США сделал особый акцент на вмешательстве России в выборы в США, подчеркнув, что Соединённые Штаты не позволят никому подрывать демократические институты, и что в случае продолжения подрывных действий возможны новые санкции. Он также упомянул о хакерских атаках и об аннексии Крыма.

По словам Байдена, в разговоре с Путиным он предложил ему встретиться лично летом в одной из европейских стран, чтобы обсудить важнейшие мировые проблемы и двусторонние отношения. По словам Байдена, США и Россия могут работать вместе, что они уже доказали в прошлом.

Президент США сказал, что призвал Путина воздержаться от каких-либо агрессивных действий по отношению к Украине. По словам Байдена, необходима деэскалация ситуации, как вокруг Украины, так и в принципе в отношениях США и России.

По словам Байдена, Соединённые Штаты и дальше будут защищать свои интересы и ценности, а также своих союзников, и он дал это Путину понять. Президент США отметил, что санкции могли быть более жёсткими, но он выбрал более умеренный вариант.

Санкции предусматривают запрет на операции с российским госдолгом на первичном рынке, а также заморозку активов и запрет на сотрудничество с рядом физических и юридических лиц.

В четверг президент также подписал указ, позволяющий правительству США вводить санкции в отношении любого сектора российской экономики. "Этот указ демонстрирует, что Соединенные Штаты будут принимать стратегически и экономически значимые ответные меры в отношении России, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие действия на международном уровне", – цитирует документ "Голос Америки".

Байден после своего выступления ответил на вопрос о газопроводе "Северный поток-2". Санкций против компаний, имеющих к нему отношение, добиваются многие видные сенаторы. Байден сказал, что является оппонентом сооружения этого газопровода из России в Германию, но назвал вопрос непростым, поскольку он затрагивает интересы союзников США. В санкционном пакете, вступившем в силу 15 апреля, санкций против газопровода нет.