Жителям Алушты ограничат подачу воды, чтобы её хватило туристам

В аннексированном Крыму власти сократят подачу воды жителям Алушты до пяти часов в сутки, сообщила глава российской администрации курортного города Галина Огнева. По её словам, такая мера позволит в течение всего курортного сезона не ограничивать водоснабжение санаториев, пансионатов и гостиниц, в которых останавливаются туристы. "Независимо от того, большие это будут или маленькие отели, мы их обеспечим водой", - пообещала Огнева.

Издание "Открытые медиа" отмечает при этом, что уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму вырос за последние две недели почти вдвое, и что наиболее тяжёлая ситуация складывается именно в Алуште. Несмотря на это, глава российской администрации Крыма Сергей Аксёнов исключил введение карантина и ужесточение требований к туристической отрасли.