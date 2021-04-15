Жителям Алушты ограничат подачу воды, чтобы её хватило туристам

В аннексированном Крыму власти сократят подачу воды жителям Алушты до пяти часов в сутки, сообщила глава российской администрации курортного города Галина Огнева. По её словам, такая мера позволит в течение всего курортного сезона не ограничивать водоснабжение санаториев, пансионатов и гостиниц, в которых останавливаются туристы. "Независимо от того, большие это будут или маленькие отели, мы их обеспечим водой", - пообещала Огнева.
Издание "Открытые медиа" отмечает при этом, что уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму вырос за последние две недели почти вдвое, и что наиболее тяжёлая ситуация складывается именно в Алуште. Несмотря на это, глава российской администрации Крыма Сергей Аксёнов исключил введение карантина и ужесточение требований к туристической отрасли.
- Ситуация с питьевой водой в Крыму резко ухудшилась к началу 2020 года, когда из-за отсутствия осадков на полуострове обмелели многие водоёмы, а запас воды в водохранилищах снизился до 37 процентов. В связи с этим жители Симферополя, одного из крупнейших крымских городов, могли пользоваться водой только четыре часа в сутки, почасовой график подачи воды вводили в курортных городах Алушта и Партенит, а в Севастополе из-за дефицита питьевой воды объявляли "режим повышенной готовности". По прогнозам учёных, засуха в Крыму может продлиться и в 2021 году. К 1 февраля в крымских водохранилищах накопилось воды почти в два с половиной раза меньше, чем к тому же месяцу прошлого года.
- До аннексии Крыма около 85 процентов потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума о присоединении к России, легитимность которого международное сообщество не признаёт, Украина канал перекрыла. Власти страны заявляют, что речь о восстановлении водоснабжения может идти только после деоккупации полуострова.
- Российские власти с 2014 года обещают решить проблему с водоснабжением в Крыму. На эти цели собирались выделить десятки миллиардов рублей из федерального бюджета, однако запланированные водохранилища до сих пор не построены. В октябре прошлого года правительство РФ представило очередной "комплексный план" обеспечения водоснабжения Крыма, стоимость которого оценена в 48 миллиардов рублей.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.