ФБК показал внутреннее убранство резиденции Путина на Валдае

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (внесен в реестр иностранных агентов) утверждает, что на территории официальной дачи президента России Владимира Путина на Валдае находятся только технические помещения, а сама резиденция расположена рядом — на земле, которая принадлежит другу Путина, бизнесмену Юрию Ковальчуку.
Там располагаются главный дом — четырёхэтажный особняк, избушка, которую демонстрируют на федеральных каналах, когда рассказывают об отдыхе президента на Валдае, и огромный СПА-комплекс. На земле, где формально должна располагаться официальная дача Путина, на самом деле находятся только склады, гаражи, ангары и небольшие гостевые домики. Сама же резиденция президента находится на земле Ковальчука. Эту территорию, согласно оказавшимся в распоряжении ФБК документам, бизнесмен сдаёт в аренду управделами главы государства.
Судя по отчётности компании "Прайм" (через неё Ковальчук владеет землями на Валдае; она же занимается сдачей территории в аренду) зарабатывает на этом миллиарды рублей. Так, за последние 10 лет "Прайм", заработал 2,7 млрд рублей. В 2019-м его выручка составила 312 млн рублей, в 2018-м — 304 млн. Единственным, на чём зарабатывает эта компания, по данным ФБК, является сдача в аренду резиденции на Валдае управделами президента.
На территории резиденции располагаются:
- четырёхэтажный особняк площадью 3500 квадратных метров с балконами, террасами, парадной лестницей и фонтаном перед ней;
- гостевой домик в китайском стиле (его, по информации соратников Навального, строила фирма УК "Кредо", которая сейчас занимается возведением дворца под Геленджиком);
- бани, беседки, здание ресторана и отдельно — пивного ресторана, детская площадка с горками, собственная церковь;
- СПА-комплекс в три этажа, два их которых — подземные.
Это здание, по оценкам расследователей, в два раза больше, чем сам главный дом дачи. Внутри — помещение спецсвязи, солярий, грязелечебницы, массажные ванны, лимфопресс, криокамеры, комнаты косметологии и стоматологии, а также флоат-бассейн с очень солёной водой и 25-метровый бассейн, окружённый контрастными купелями. На верхнем этаже есть спальня, сервировочная комната, лифт для еды и 500-метровая гостиная с большим аквариумом.
- О том, что территория Валдая была разделена между путинской резиденцией (официально земля под ней принадлежит Российской Федерации и находится в бессрочном пользовании у ФСО), семьёй Ковальчука и РПЦ, в 2018 году писали "Открытые медиа".
- Фильм-расследование Алексея Навального "Дворец для Путина" о другом объекте, предположительно связанным с Путиным - дворце под Геленджиком - появился в сети 19 января. К апрелю он набрал на ютьюбе свыше 115 миллионов просмотров. В фильме утверждается, что резиденция президента России под Геленджиком площадью 68 гектаров была построена в 2010 году, её стоимость составляет больше миллиарда долларов, на территории есть подземный ледовый дворец, аквадискотека, концертный зал, церковь, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику" и тоннель для спуска из дворца к морю. По данным команды Навального, возведение дворца спонсировалось за счёт офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены. Путин отверг свою причастность к резиденции, её владельцем объявил себя бизнесмен Аркадий Ротенберг, который тоже входит в ближайшее окружение российского президента.
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