ФБК показал внутреннее убранство резиденции Путина на Валдае

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (внесен в реестр иностранных агентов) утверждает, что на территории официальной дачи президента России Владимира Путина на Валдае находятся только технические помещения, а сама резиденция расположена рядом — на земле, которая принадлежит другу Путина, бизнесмену Юрию Ковальчуку.

Там располагаются главный дом — четырёхэтажный особняк, избушка, которую демонстрируют на федеральных каналах, когда рассказывают об отдыхе президента на Валдае, и огромный СПА-комплекс. На земле, где формально должна располагаться официальная дача Путина, на самом деле находятся только склады, гаражи, ангары и небольшие гостевые домики. Сама же резиденция президента находится на земле Ковальчука. Эту территорию, согласно оказавшимся в распоряжении ФБК документам, бизнесмен сдаёт в аренду управделами главы государства.

Судя по отчётности компании "Прайм" (через неё Ковальчук владеет землями на Валдае; она же занимается сдачей территории в аренду) зарабатывает на этом миллиарды рублей. Так, за последние 10 лет "Прайм", заработал 2,7 млрд рублей. В 2019-м его выручка составила 312 млн рублей, в 2018-м — 304 млн. Единственным, на чём зарабатывает эта компания, по данным ФБК, является сдача в аренду резиденции на Валдае управделами президента.

На территории резиденции располагаются:

четырёхэтажный особняк площадью 3500 квадратных метров с балконами, террасами, парадной лестницей и фонтаном перед ней;

гостевой домик в китайском стиле (его, по информации соратников Навального, строила фирма УК "Кредо", которая сейчас занимается возведением дворца под Геленджиком);

бани, беседки, здание ресторана и отдельно — пивного ресторана, детская площадка с горками, собственная церковь;

СПА-комплекс в три этажа, два их которых — подземные.

Это здание, по оценкам расследователей, в два раза больше, чем сам главный дом дачи. Внутри — помещение спецсвязи, солярий, грязелечебницы, массажные ванны, лимфопресс, криокамеры, комнаты косметологии и стоматологии, а также флоат-бассейн с очень солёной водой и 25-метровый бассейн, окружённый контрастными купелями. На верхнем этаже есть спальня, сервировочная комната, лифт для еды и 500-метровая гостиная с большим аквариумом.