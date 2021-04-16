Правомобиль и СБУ. Россия завалила ЕСПЧ исками против Украины

Согласно данным статистики Европейского суда по правам человека, по результатам прошлого года Украина находится на третьем месте среди почти полсотни стран по количеству поданных против нее жалоб.

Из 62 тысяч заявлений, которые сейчас находятся на рассмотрении ЕСПЧ, – около 10 500 поданы против Украины.

Каким образом Украина оказалась среди лидеров стран, граждане которых так часто жалуются на нарушение их прав?

Украинские правозащитники отмечают, что есть серьезные проблемы с неэффективностью и украинских судов, и правоохранительной системы в стране в целом, толкающие людей искать правду в Европе. Но, как выяснили журналисты расследовательского проекта "Схемы" Украинской службы Радио Свобода, это не единственные причины жалоб.

На что жалуются украинцы в Страсбург?

В ответ на запрос журналистов "Схем" в ЕСПЧ подняли статистику. Оказалось, что большинство жалоб связано с продолжающимся конфликтом на востоке Украины, но не так, как это можно было ожидать. "На 1 января 2021 в ЕСПЧ находятся на рассмотрении 7898 заявлений, касающихся событий на востоке Украины и в Крыму, – говорится в ответе европейского суда. – 6879 заявлений касаются событий на востоке Украины. 6033 из них было подано против Украины, 48 – против России, 791 – против обоих государств. Еще 1019 рассматриваемых заявлений касаются Крыма. 896 из них были поданы против России, 10 – против Украины и 110 – против обоих государств".

Итак, из всех 10 500 жалоб, поданных против Украины, подавляющее большинство – то есть почти 7000 – связаны с событиями на востоке страны и в Крыму.

По Крыму, который в 2014 году аннексировала Россия, статистика кажется более понятной: большинство жалоб украинцев поданы против Российской Федерации или против России и Украины одновременно.

А вот цифры жалоб из Донбасса удивляют: большинство жалоб подано против только одного государства – Украины.

Уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ Иван Лещина отмечает: "Статистика весьма впечатляющая. Мы довольно близко общаемся с украинскими адвокатами и правозащитниками, я знаю, как они подают заявления. И у них не так много дел, поданных из Донбасса или Крыма исключительно против Украины. Поэтому, мне кажется, здесь есть о чем говорить, откуда "ноги растут".

"Непосредственный результат – это то, что из 10 500 заявлений, 6000 – это заявления, поданные против Украины исключительно жителями неподконтрольных территорий. Если мы вычтем весь этот объем, то получится, что у нас вся остальная Украина сгенерировала 4500 заявлений. Мы сразу опустимся где-то на пятое или даже шестое место с третьего, то есть примерно на уровень нормальных восточноевропейских стран, – отмечает Лещина. – Это, очевидно, как-то искажает образ Украины как страны, которая хотя бы пытается построить европейскую систему и соблюдать права человека. То есть мы говорим, что мы соблюдаем права человека, а ответ: где же вы защищаете права человека, если вы на третьем месте по количеству заявлений?"

"Схемы" решили разобраться, действительно ли украинцы массово обвиняют свою страну в том, что происходит в Донбассе? Так ли ухудшилась ситуация с правами человека в Украине за последние годы, как показывает статистика суда? И что вызвало такую масштабную волну заявлений?

"Чудеса эффективности" от юристов – лидеров жалоб в ЕСПЧ

"Правами человека и Европейским судом я начал заниматься с 2014 года, когда вынужден был переехать из оккупированной территории, – рассказывает Сергей Заяц, адвокат, специализирующийся на делах в ЕСПЧ, руководитель проекта Justcraft. – Фактически агрессия со стороны Российской Федерации побудила к тому, чтобы заниматься этим делом, тем более что в Украине на самом деле не так много специалистов".

Сейчас Сергей Заяц ведет более ста жалоб в Европейском суде. "Схемы" обратились к нему, чтобы понять, как можно увидеть дела, которые рассматривает Европейский суд. Ведь узнать, кто все эти люди, которые массово подают жалобы, выяснить, идет ли речь в их заявлениях о реальных, а не вымышленных проблемах, а также то, действуют ли они самостоятельно, – невозможно. Дела не являются публичными.

Указав номер конкретного дела в реестре дел ЕСПЧ, можно получить базовую информацию: кто жалобщик, когда подал заявление и какой юрист ему в этом помогает.

Однако, если иметь навыки программирования, время и вдохновение, этот сайт может помочь в сборе аналитической информации для дальнейшей работы. Ведь номера дел чаще всего меняются последовательно. Поэтому методом подбора можно найти информацию о десятках тысяч дел. Что "Схемы" и сделали.

– По фамилиям, как правило, можно отличить украинского, русского, румынского, венгерского юриста и понять, с какой страной он работает. Так вот, юристы со славянскими фамилиями оказались в топе вообще всех юристов, которые работают с Европейским судом. У них примерно вдвое большее количество дел, чем у тех, кто идет ниже по списку. И там, внизу списка, разница в количестве дел на одного юриста уже не так сильно отличается, – отмечает Сергей Заяц.

– О каком порядке цифр идет речь?

– Когда мы говорим об этом "топе", речь идет о 600–700 жалобах на одного представителя. А если посмотреть на дела, которые ведут эти юристы, оказывается, что это дела исключительно против Украины.

Адвокат уверяет: подать такое количество жалоб возможно, только если создавать клоны – то есть одинаковые или похожие по содержанию и набору документов заявления, писать их под копирку.

"Эти представители появляются внезапно: то есть они не вели никаких других дел до 2014 года, они появляются в конце 2014-го – начале 2015 года и затем через них идет большое количество дел против Украины, – говорит Сергей Заяц. – Эти дела, вероятно, связаны с конфликтом. Европейский суд не всегда знает, что делать с делами, связанными с конфликтом. Очень часто рассмотрение таких дел просто откладывается до момента рассмотрения межгосударственных жалоб. Это касается и дел по Крыму, и дел по востоку Украины".

Журналисты выбрали ряд дел и направили запрос в Европейский суд с просьбой ознакомиться. Там ответили, что это пока невозможно – из-за карантина. Поэтому "Схемы" решили присмотреться именно к юристам, которые подавали заявления от имени истцов. Юристам – лидерам по количеству жалоб.

Группа №1: "СБУ" Царева

Один из юристов, которая попала в "топ" "Схем", – Юлия Никитина.

Этот адвокат была активна в ЕСПЧ чуть менее двух лет: с конца 2014-го до 2016 года. За этот период она подала около 500 жалоб исключительно против Украины. Получается, что на подготовку и подачу одной жалобы уходило в среднем 1,5 дня – и это если работать без выходных.

– Получается, что человек ничем другим не занимается?

– Я вам скажу, немного, возможно эмоционально, но эти жалобы можно возненавидеть, – замечает Сергей Заяц. – Очень сложно представить, как можно постоянно это делать. Даже если тратить неделю в месяц, это очень сложно физически.

Сама юрист, однако, убеждала, что это не сложно, и уверяла, что ее работа была еще продуктивнее, даже не 500 заявлений, а больше.

– Я отправляла 600 заявлений, 650, – отмечала в одном из интервью, записанном на территории под контролем пророссийских сепаратистов, Юлия Никитина.

– Сколько стоят ваши услуги?

– Это абсолютно бесплатно.

Кто такая Юлия Никитина?

Первое упоминание о ней "Схемы" нашли в российской прессе за 2014 год. Никитину представляли как "юриста СБУ". Но не Службы безопасности Украины, а общественной организации – Союза беженцев Украины, которая сокращенно так себя и называет – "СБУ".

"СБУ" возглавляет Олег Царев – экс-депутат Верховной рады Украины от партии беглого президента Януковича. Царев сейчас скрывается от украинских правоохранителей, обвиняющих его в государственной измене.

Именно Царев, согласно информации российских официальных источников и провластных СМИ, в сентябре 2014 года в стенах российского Совета Федерации выступил с идеей создать вышеупомянутый "СБУ".

"В том, что делается, большая заслуга Российской Федерации, посольства Российской Федерации, Совета Федерации, где ведется эта работа. И мы очень благодарны правительству Российской Федерации за то политическое давление, которое сегодня оказывается на Украину", – говорил он российским журналистам в июле 2014 года.

Уже через несколько месяцев, в октябре 2014-го, о создании такого "Союза" сообщили российские СМИ. И сразу же заговорили о том, что защита беженцев планируется за счет благотворительности и "самофинансирования", а также при поддержке российских политических партий.

Упоминания "Союза" Царева "Схемы" нашли не только в российских новостях, но и в копии взломанной электронной почты Саргиса Мирзаханяна – медиатехнолога из команды бывшего помощника Путина Владислава Суркова. Этот архив появился в сети в конце 2020 года, и фигуранты этих утечек пока публично не заявляли, что информация не соответствует действительности.

Согласно данным архива, за пять дней до основания "Союза беженцев" Мирзаханян редактировал его пресс-релизы, а после учредительной конференции Мирзаханян проверял и отчетные статьи.

В этом же архиве "Схемы" нашли и отчет медиатехнолога с подзаголовком "Иски в ЕСПЧ", где собрано больше полусотни публикаций о деятельности Царева и его "СБУ". Среди них – статья, которая ранее помогла идентифицировать юриста Никитину. При этом из переписки становится понятно, что размещали часть этих публикаций сами медиатехнологи. И жаловались на недостаточное внимание СМИ.

Содержание переписки указывает и на возможные мотивы бурной деятельности пропагандистов Кремля вокруг Европейского суда. Похоже, их беспокоит не судьба беженцев, а скорее – плохой имидж России.

Это демонстрирует одно из писем, в котором пропагандисты обсуждают, как подать информацию так, чтобы Россия не считалась лидером антирейтинга по количеству жалоб, и культивировать у людей мнение о политизированности решений Европейского суда.

Последние упоминания о "Союзе беженцев" Царева "Схемы" нашли в 2016 году. В тот же период перестала подавать жалобы в Европейский суд и юрист Никитина. Впоследствии она оказалась в так называемом "Минюсте ДНР" и продолжила публично призывать местных жителей подавать жалобы.

Группа №2: российские адвокаты за деньги российских деятелей и политиков

Упомянутая ранее почта российского медиатехнолога вывела "Схемы" на новые имена.

"Обрати внимание также на конкурентов из "ОП" – они также готовят иски в ЕСПЧ", – говорится в одной из переписок архива. Из другого письма становится понятно, что означает аббревиатура "ОП": "Надо ли писать о том, что Федоров типа дает деньги на это?"

Федоров – это на тот момент первый заместитель председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты РФ Георгий Федоров.

Георгий Федоров как представитель Общественной палаты одним из первых заговорил о необходимости обращения в ЕСПЧ: хотел наказать Украину за события 2 мая 2014 года в Одессе. Но, похоже, переключился на Донбасс.

По словам упомянутого выше юриста Юлии Никитиной: "Зимой 2015 нас услышали в Москве. Огромное содействие нам оказали известные российские политические и общественные деятели Георгий и Владимир Федоровы".

Владимир Федоров – человек на фото, рядом с Георгием Федоровым, его брат.

В Москве братья Федоровы были также привлечены к работе в организации "Право против фашизма".

"Мы занимаемся сбором и фиксацией доказательств преступлений, совершенных "киевской хунтой". От имени пострадавших мы уже направили более 800 исков в Европейский суд по правам человека", – рассказывал в эфире одного из донецких телеканалов сам Федоров.

Благодаря разработанной журналистами методике поиска дел, "Схемы" смогли найти жалобы, которые подавал непосредственно Владимир Федоров. Сейчас на рассмотрении суда 87 обращений от имени жалобщиков, представленных им за три года войны. Все заявления исключительно против Украины.

Примечательно, что сам он сначала отмечал: "Мы пока не можем подать от имени коммунальных служб, но думаю, что через некоторое время мы найдем тоже лазейку и будем подавать и от них тоже".

И, судя по всему, лазейка все же нашлась, хоть и не та, на которую рассчитывал юрист. Среди жалобщиков, интересы которых представляет Федоров, "Схемы" обнаружили Иловайскую коммунальную библиотеку. Хотя она и расположена на территории, подконтрольной сепаратистам, согласно правилам Европейского суда, такая жалоба не может быть подана – ведь получается, что государство в лице коммунальной библиотеки пожаловалось само на себя.

Журналистам "Схем" удалось найти и другие жалобы, которые подавал Федоров в ЕСПЧ. Нашлись они благодаря книге, которую в 2016 году написал коллега его брата по Общественной палате и представил в российской Госдуме. Оказалось, что это жалобы на разрушенные дома и отсутствие социальных выплат, в чем, по их мнению, виновата Украина – а не российские гибридные силы.

"Будем готовить иски сначала в украинские суды, не особо надеясь, что будет начато производство. Но у нас будет формальный повод показать бездействие правоохранительной системы Украины и для этого обжаловать эти действия в Европейском суде по правам человека", – объяснял выбранную стратегию координатор организации "Право против фашизма", член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Организация "Право против фашизма", как пишут на российских сайтах, оказывает юридическую поддержку так называемому информационно-консультативному центру по международной судебной защите прав жителей Украины при Общественной палате РФ.

Финансовую поддержку этой деятельности обеспечивает такая организация, как "Российский фонд мира", в наблюдательный совет которого входят известные российские деятели – как, например, патриарх Кирилл и художник Зураб Церетели.

Журналист-расследователь издания Meduza Иван Голунов рассказывает об этом центре следующее: "Это такая не слишком публично работающая общественная организация – правопреемница советского Фонда мира, который пытался решать международные проблемы. В последние десять лет "Российский фонд мира" возглавляет депутат Госдумы Леонид Слуцкий – один из активных участников, скажем так, неофициальной дипломатии в России. В частности, Слуцкий организовывал визиты либо бывших европейских политиков, либо каких-то не очень значимых европейских депутатов в Крым – после того, как он был присоединен к России. Просто для того, чтобы зафиксировать сам факт, что европейцы ездят в Крым. И эти визиты оплачивались через "Российский фонд мира".

В официальных документах Фонд не указывает, откуда берет деньги, списывая все на "добровольные взносы" неизвестных лиц или организаций. Однако демонстрирует в отчетах, куда их тратит: так, в период с 2015 до 2017 года включительно Фонд стабильно выделял сотни тысяч рублей на "подготовку исков в ЕСПЧ от жителей Юго-Востока Украины, пострадавших от незаконных действий украинских властей".

Получается, что часть жалоб против Украины в Европейский суд по правам человека непосредственно подали российские адвокаты при поддержке известных российских деятелей и политиков и за их деньги.

Зачем?

"Сказать, что они полностью независимы – это неправда. Более того, сначала они делали все, чтобы не принимать у нас эти иски. Но, тем не менее, они вынуждены были сдаться под таким валом, – говорил Владимир Федоров о результатах своей деятельности. – В частности, благодаря нашей работе Украина вышла на первое место теперь по искам в ЕСПЧ (по состоянию на 2016 год. – РС). Сам факт того, что они – эти иски – есть, в общественном мнении Запада уже говорит о том, что проблема есть".

После 2017 года эта группа российских юристов перестала подавать заявления в суд и выступать с подобными заявлениями, по крайней мере публично.

Группа №3: "(не) Справедливая защита" и "правомобиль" в Донбассе

2015 год, на территории, подконтрольной сепаратистам Донецкой области, организуют круглый стол.

Заявленная тема – защита прав человека. Вместе с упомянутым ранее адвокатом Федоровым на нем присутствует донецкий адвокат Виталий Галахов – председатель правления общественной организации "Справедливая защита".

"Схемы" нашли всего четыре жалобы, поданные лично Галаховым, – тоже против Украины. Одну из них ЕСПЧ уже отказался рассматривать – за нарушение правил подачи.

"Приходилось все искать самому – то есть искать пострадавших, уговаривать их, чтобы они дали какие-то показания. Планомерно мы пришли к созданию организации "Справедливая защита", – объяснял донецкий адвокат.

Впрочем, в 2018 году эта организация начинает отчитываться о безумном количестве заявлений в ЕСПЧ. "Только за полтора месяца работы специалистами нашей организации подготовлены и направлены в Европейский суд по правам человека жалобы от 2031 жителя "Донецкой народной республики", – отмечал один из членов этой ОО в мае 2018-го.

А по состоянию на начало марта уже этого года они отчитались, что почти утроили эту цифру.

Как же юристы с территорий под контролем пророссийских сепаратистов находят клиентов?

Сам Галахов обращается к потенциальным жалобщикам по местному телевидению: "Достаточно потратить на это буквально полчаса времени, пока его опросят, если надо – откопируют все. Заполнят форму – человеку только форму подписать надо".

И похоже, не все заявители даже "заполняли форму за полчаса".

Однако настоящие заявители на оккупированных территориях все же есть – по крайней мере, их показывают по российскому телевидению.

Так, в одном из сюжетов российского телеканала НТВ говорилось следующее: "Несколько юристов из "ДНР" и "ЛНР" помогают пострадавшим подавать жалобы в Европейский суд по правам человека. Зоя Калашникова оценила ущерб своему имуществу в 710 000 рублей и подала жалобу в Страсбург".

И эта же Зоя Калашникова далее утверждает на камеру: "Я считаю, что все эти дома в Старомихайловке разбила Украина, и она должна отвечать за это".

Представляет интересы этих жалобщиков, по сюжету, – Анастасия Буторкина, она часто появляется на совместных мероприятиях с людьми из "Справедливой защиты" Галахова.

Буторкина также возглавляет общественную комиссию, которая вроде бы должна оценивать экономический ущерб, "причиненный Украиной", на неподконтрольных Украине территориях. Эта комиссия активно призывает людей обращаться в Европейский суд и обещает с этим помочь, собирая у них заявления. В середине 2020 года их общая сумма претензий к Украине составила почти два миллиарда долларов.

Буторкина ездит по городами на так называемом "правомобиле".

Но в реестре ЕСПЧ нет ни одной жалобы, поданной в суд этим донецким адвокатом.

Куда же исчезают тысячи жалоб, о которых отчитывается Галахов? Куда идут собранные Буторкиной жалобы, кроме сюжетов российского НТВ? В поисках ответов на эти вопросы "Схемы" вышли на четвертую и наиболее активную группу российских юристов, которая до сих пор подает заявления в Европейский суд. Юристов, которые тесно сотрудничают с российскими властями.

Группа №4: Клишин, Минюст и партнеры

"Схемы" обнаружили около десяти российских адвокатов с безумными показателями – сотнями жалоб в ЕСПЧ в год. Притом что среднее количество жалоб, поданных юристами, которые занимаются этим профессионально, составляет до 20 заявлений в год.

В первую пятерку адвокатов-лидеров по количеству жалоб в ЕСПЧ вошли:

Александр Малахов: 771 жалоба за период с конца 2014 до 2020 года, то есть в среднем – почти 130 жалоб в год – в течение половины десятилетия.

Виталий Богомолов, который начал и закончил подавать жалобы в Европейский суд буквально одновременно с Малаховым, имеет 768 жалоб за аналогичный период, из которых не менее пяти суд уже отклонил.

Дмитрий Палубин – 680 заявлений. Относительно не менее трех из них суд уже определился: рассматривать.

Денис Талызин появился в суде уже в 2015 году и успел подать 622 жалобы – то есть более 120 в год.

Синхронно с ним в суде работает Мария Хохлова – 566 жалоб.

"То есть российские юристы, не имеющие претензий к Российской Федерации, имеют чрезвычайно большое количество жалоб исключительно против Украины. И они начали подавать такие жалобы только после 2014 года", – заключает Сергей Заяц.

Всех эти юристов связывает одна и та же фирма. Все они – либо партнеры, либо действующие и бывшие адвокаты Межтерриториальной коллегии адвокатов "Клишин и партнеры".

Что же это за коллегия?

"Это одно из старейших адвокатских бюро в России. И при этом в публичной плоскости оно малоизвестно, – отмечает журналист-расследователь издания Meduza Иван Голунов. – Одним из основателей коллегии был первый министр юстиции России Николай Федоров. Впоследствии он был назначен президентом Чувашской Республики. А позднее перешел работать сенатором в Совет Федерации России. Более того, до недавнего времени был первым заместителем председателя Совета Федерации".

"Схемы" насчитали более пять тысяч жалоб, которые подали в ЕСПЧ юристы фирмы Клишина. Если, согласно статистике ЕСПЧ, против Украины сейчас ожидают рассмотрения около 10 000 жалоб, то половина из них – дело рук одной группы российских адвокатов.

Более того, по состоянию на начало 2021 года ими было подано более 75% всех жалоб по востоку Украины, которые приняты на рассмотрение суда.

Подтверждение этому нашлось в сообщениях так называемой луганской прокуратуры: "Клишин и партнеры" консультируют местных жителей, как правильно подавать жалобы в Европейский суд.

"Насколько мне известно, в мире ничего подобного не было, – отмечает уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ Иван Лещина. – Я слышал, в Российской Федерации существует некий элемент государственной политики по побуждению подачи заявлений жителей ОРДЛО (территории под контролем пророссийских сепаратистов. – РС) против Украины. Но каких-то четких подтверждений у нас на сегодня нет. Цель может быть разной. Например, и наложить на Украину ответственность за нарушения, которые происходят в ходе военных действий, и, соответственно, финансовое бремя увеличить".

Может ли деятельность частной юрфирмы быть элементом государственной политики России?

Основатель компании, он же председатель коллегии Алексей Клишин – заслуженный юрист России, в прошлом – член Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Среди клиентов юрфирмы – ряд российских государственных структур. Но наиболее интересным представляется контракт адвокатов с Министерством юстиции России.

Так, в 2009 году компания Клишина победила в конкурсе на оказание юридических услуг Аппарату уполномоченного РФ при Европейском суде – заместителю министра юстиции. Ключевая цель – "защита российских интересов в ЕСПЧ". Адвокаты подписали с российским Минюстом несколько контрактов на общую сумму более 470 000 долларов.

"Схемы" также нашли в системе госзакупок РФ одну из сделок от 2015 года. Исполнители – те же юристы из компании "Клишин и партнеры", которые массово писали жалобы против Украины в Европейский суд. Заказчик – Минюст РФ в лице тогдашнего российского уполномоченного по делам ЕСПЧ, который также является бывшим партнером "Клишин и партнеры".

Сумма контракта – более 600 000 долларов. Впрочем, в документе не уточняется, какую именно работу обязались выполнить адвокаты, – лишь примечание: "юридические услуги по защите по поручению Министерства" со ссылкой на секретное постановление российского правительства.

Примечательно, что в Следственном комитете Российской Федерации в том же 2015 году отчитывались об обращении в международные инстанции в интересах жителей тех частей Луганской и Донецкой областей, которые находятся под контролем сепаратистов. Вспоминали и о сотрудничестве с адвокатами, которые активно в этом помогают.

"Схемы" попросили жителя Донецка связаться с представителями этой юрфирмы: поинтересоваться, на каких условиях россияне готовы сопровождать дело в ЕСПЧ.

– Слышал, что можно через вас подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

–Уточню, с кем из адвокатов вас можно соединить.

– Действительно, если люди из Донбасса, если пострадал дом – то можно к вам обратиться ... Вы оказываете помощь, содействие, если нужно в Европейский суд написать?

– Да, предоставляем.

– Вообще, следует обращаться в ЕСПЧ?

– Ну, граждане Украины ... и жители Донбасса жалуются, конечно, подают не просто так – они надеются получить компенсацию от властей Украины.

– А ответчиком кто выступает в этом деле?

– Украина, конечно.

"Схемы" обратились к юристам и российским ведомствам с просьбой о комментарии. И получили ответ: "МКА «Клишин и партнеры» не фиксирует в Российской Федерации «общественного интереса» по поставленным в вашем обращении вопросам. Следовательно, можно предположить, что «интерес» данная тематика представляет у иностранных принципалов Радио Свободная Европа/Радио Свобода, которая является их агентом в Российской Федерации. В деятельности МКА «Клишин и партнеры» отсутствует задача удовлетворения «интересов» иностранных принципалов и их агентов".

А как такие массовые жалобы воспринимают в самом Европейском суде по правам человека? Журналисты обратились с письмом и ждут ответа из Страсбурга.

Итак, расследование показало: около 98 процентов жалоб из-за войны в Донбассе, представленных исключительно против Украины и сейчас находящихся на рассмотрении Европейского суда, направляли адвокаты либо из России, либо с территорий Украины, подконтрольных Москве.

И похоже, что эти массовые запросы координируются и частично финансируются самой Россией. Через фонды, комитеты, сотрудничества и тендеры.

Что это означает для Украины?

Во-первых, это дискредитация Украины в глазах мирового сообщества. Во-вторых, это торможение работы самого Европейского суда, ведь на предварительное рассмотрение тоже нужно время.

Какими могут быть последствия?

На саму Украину может лечь огромное финансовое бремя по выплате компенсаций, где счет может идти на миллиарды долларов. А если Европейский суд не поддержит жалобы против Украины, то, как опасаются некоторые украинские юристы, Кремль будет пытаться дискредитировать суд как якобы политизированный и враждебный к России.

Однако по-настоящему в этой кампании могут проиграть пострадавшие от войны, которые, из-за войны дипломатической, из-за чьих-то игр со статистикой, в конце концов могут остаться без права на справедливый суд.

Оригинал статьи на сайте Украинской службы Радио Свобода