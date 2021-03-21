"Есть поручение одного президента". Разговоры Суркова и Медведчука

В Верховной раде Украины намерены создать следственную комиссию, которая бы изучила "возможные преступления представителей государственной власти, способствовавшие нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины". Причина – публикация записей телефонных разговоров, датированных концом 2014 года, предположительно между тогда помощником российского президента Владиславом Сурковым, которого называли "куратором по делам Украины", и близким Владимиру Путину украинским политиком Виктором Медведчуком.

Из пленок следует, что по меньшей мере один обмен пленными между подконтрольными России территориями Донбасса и Украиной произошел на условиях Кремля, а также что поставки электроэнергии в аннексированный Россией Крым согласовывались Москвой и Киевом тогда, когда на востоке Украины велись ожесточенные бои. Люди, о которых идет речь на записях, подтвердили, что им известно о событиях и обстоятельствах, обсуждаемых в телефонных разговорах.

За последние недели в украинских СМИ были обнародованы два разговора, во время которых предположительно Сурков и Медведчук в панибратской манере, иногда используя матерную речь, обсуждают пожелания Москвы в деле урегулирования конфликта в Донбассе. На первой записи речь идет о поставках электроэнергии в Крым при посредничестве российской компании "Интер РАО" и ее крымского филиала. Тогда схема поставки в Крым электроэнергии из Украины только обсуждалась, сегодня она работает бесперебойно: Россия поставляет Украине электроэнергию, а Украина поставляет ее на полуостров, так как все электросети Крыма соединены с материковой территорией страны.

"Есть поручение одного президента, есть поручение второго президента", – говорит на записи голос, похожий на голос Медведчука, рассказывая своему собеседнику о проблеме принятия постановления, регулирующего поставки электроэнергии для Крыма. Когда политик объясняет, что украинская сторона требует объявить тендер на эти поставки, оба участника разговора смеются, а потом предположительно Медведчук убеждает Суркова, что "на тендер никто не заявится" и что "контракт будет с нашей структурой, с которой ты договаривался, – с "Интер РАО". Голос, похожий на голос Суркова, на это со смехом просит передать Порошенко, "что я хороший, а то он меня ругает постоянно… все время меня критикует… передай, что я хороший". На этой записи речь идет о том, что Путин и Порошенко договорились, чтобы Медведчук принял участие в обмене пленных. Предположительно Сурков на это говорит, что есть большое разночтение в цифрах: "Там, конечно, все, что есть, мы поможем, но просто нам приписывают то, че там нет", а затем называет лидеров "республик" в Донбассе "наши подопечные".

Виктор Медведчук, по данным украинских СМИ, не имеет отношения к поставкам электроэнергии в Крым. Крупнейшим импортером является компания "Днепросталь-Энерго", собственником которой является украинский олигарх Виктор Пинчук.

Из второй аудиозаписи следует, что не только крупные обмены пленными происходили на условиях, которые предлагала Москва, но Кремль при посредничестве Суркова и Медведчука влиял на работу Трехсторонней контактной группы в Минске и, видимо, на текст итоговых документов, принятых ей, когда Медведчук входил в состав этой группы. Вторая обнародованная запись – это три телефонных разговора. Один из них начинается с упоминания имени тогда заместителя Совета безопасности Украины Василия Грицака, впоследствии возглавившего эту службу. Его предлагают в качестве одного из участников переговоров по обмену пленными с "министром обороны "ДНР" Владимиром Кононовым. В разговоре упоминается, что Грицак якобы должен передать наличность на неконтролируемые Киевом территории. Далее собеседники переходят к обсуждению условий проведения выборов в подконтрольных России "республиках" Донбасса. Голос, похожий на голос Суркова, настаивает, чтобы из этого документа не убирали некоторые пассажи: "Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов, какая-то платформа..." Когда предположительно Медведчук объясняет, что убрал из текста про Совет городов, Сурков говорит, что если условия не будут выполнены, то "работать ведь не будем, понимаешь?".

На обнародование пленок отреагировал бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. В интервью украинской службе Радио Свобода он рассказал, что на некоторые решения, связанные с работой представителей Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, оказывала влияние Москва: "Это был 2014 год, и у нас действительно планировался большой обмен (в конце декабря 2014 года "ДНР" и "ЛНР" были освобождены 146 украинских граждан. – Прим. РС). Этот обмен готовился довольно долго, больше месяца. Я помню, что когда мы были готовы к обмену, российская сторона выдвинула обязательным условием [его реализации] ввести Медведчука в состав Трехсторонней контактной группы – как гаранта того, что все договоренности, которые обещаны Украине, будут выполнены. Тогда по решению президента Украины Медведчук был включен в состав Трехсторонней контактной группы предыдущим председателем СБУ Валентином Наливайченко".

По словам Василия Грицака, при подготовке обмена пленными он несколько раз общался с "министром обороны "ДНР" Владимиром Кононовым: "Когда обмен готовился, мы действительно несколько раз контактировали с Кононовым. Это мы всегда делали, когда проводили обмены, и довольно успешно. Мы не подключали ни наше политическое руководство, ни руководство так называемых республик, а принимали решение на оперативно-тактическом уровне и забирали наших ребят из тюрьмы, из ям. Я очень хорошо помню этот обмен ... Есть фотографии и видео, где мы стоим в районе Ясиноватой на нейтральной территории. Присутствовал я, Кононов, Медведчук, украинская "Альфа", их боевики. Тогда мы автобусами передавали боевиков и забирали наших ребят", – рассказал бывший глава Службы безопасности Украины. По словам Василия Грицака, о передаче наличных денег речь никогда не шла, и он был удивлен, услышав о них на обнародованных записях. Он считает, что этими словами Медведчук пытается дискредитировать СБУ.

В интервью Украинской службе Би-би-си Виктор Медведчук не подтвердил подлинность записей, однако сказал, что ему известно о тех темах, которые обсуждаются: "Был такой разговор, я не помню, я утверждать не могу. Но темы, которые там звучат, – конечно, я их знаю ... Темы по электроэнергии, по обмену – да, это было, и это было как раз в конце 2014-го", – сказал Медведчук. Он также подтвердил, что в 2014 году по поручению и с согласия тогда президента Украины Петра Порошенко вел переговоры с российскими властями о вопросах, которые упоминаются.

Из обеих обнародованных записей становится понятно, что договоренности происходят с согласия Петра Порошенко. В партии бывшего президента Украины "Европейская солидарность" заявили, что к обнародованию пленок имеет отношение замглавы Офиса президента Андрей Смирнов, таким образом подчеркнув политические мотивы публикации.

Андрей Миселюк, украинский политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог", говорит, что очевидно у Службы безопасности Украины есть большой массив подобных записей, и в зависимости от сложившихся обстоятельств их передают для публикации:

– В 2014–15 годах СБУ, видимо, записывала достаточно большое количество разговоров, в том числе и обнародованные довольно известные переговоры боевиков, когда они сбили малайзийский "Боинг". На нынешних записях речь идет о событиях, произошедших семь лет назад, и если они действительно были сделаны еще тогда, почему на них не реагировали все это время, не предпринимали действий против Медведчука, а только сейчас, когда против него введены санкции, записи достали? Конечно, это сделано с точки зрения политической целесообразности. Второй мишенью этой атаки является бывший президент Украины Петр Порошенко, поскольку именно при нем Медведчук принимал активное участие в работе Трехсторонней контактной группы, был связующим звеном между Кремлем и официальным Киевом, выполнял поручения, которые лежали как в публичной, так и вне публичной плоскости. Нынешние власти Украины заявляют о борьбе с олигархами, и, естественно, Зеленский выбирает тех, кто не находится в его орбите. Одной из таких мишеней стал Медведчук, тем более у него есть реноме, что это самый главный апологет кремлевской политики в Украине.

– Одна из тем, которую обсуждают предположительно Медведчук и Сурков, – поставки электроэнергии в Крым при посредничестве российской компании "Интер РАО". Журналисты пока не нашли никаких связей Медведчука и этой компании, но, тем не менее, именно запись этого разговора попала в СМИ. Почему?

– В то время фактически формировалась новая ткань, новая структура отношений Украины и России, которые пребывают в состоянии конфликта. Ну, и посредник между ними – Медведчук, конечно, пытался решать очень большое количество вопросов, в том числе и вопросы поставок электроэнергии. Тем более что этот вопрос был актуальным не только в 2014-м, но даже в 2015 году.

– А сейчас он актуален или нет?

– Зимой была сложная ситуация с обеспечением необходимых поставок тепла, были поставки из России. Естественно, депутаты из патриотического лагеря опять начали говорить о том, что недопустимо принимать электроэнергию от агрессора, что необходима настоящая диверсификация. Мы видим, что время от времени этот вопрос поднимается, а глубинно, сущностно проблема не решена.

– Важной темой второго обнародованного разговора являются отношения с подконтрольными России "республиками" Донбасса. В последнее время действительно заморожены какие-либо переговоры, не происходят обмены. Можно ли связать публикацию этих записей с той ситуацией, которая сложилась в последнее время?

России было принципиально легитимизировать людей, которые пришли к власти в непризнанных "республиках"

– Я процитирую бывшую представительницу Украины в Трехсторонней контактной группе Ирину Геращенко, которая совершенно правильно сказала, что Россия использует обмен пленными исключительно как рычаг давления на Украину и как способ шантажа украинской стороны. Мы увидели, что Путин – для того чтобы подчеркнуть влиятельность и значительность Медведчука в структуре отношений между Кремлем и Киевом – устраивал два раза массовые обмены пленными, покровителем которых был Виктор Медведчук. Поэтому сейчас можно говорить о том, что раз нет в этом направлении движения, это может быть связано с намерением дать сигнал официальному Киеву: вот вы убрали Медведчука, ввели против него санкции, значит, пленных больше не получите. То есть, продолжая ту линию, которую сформулировала Ирина Геращенко, – раз нет обмена пленными, значит, Киев должен идти на уступки.

– Второй мишенью обнародованных записей является бывший президент Украины. В последнее время в его адрес звучит немало критики. При этом очевидно, что у Петра Порошенко не было выбора, так как Москва диктовала, кто будет ее посредником при переговорах.

– Если смотреть на "реал-политик", то Порошенко сам выходец из той среды, где многое решается в закрытом, непубличном режиме. То есть он прекрасно умеет находить общий язык со всеми политиками, и в общем, если он ставил перед собой цель – обеспечить любой ценой канал коммуникаций с Путиным, то, конечно, Медведчук был для ее достижения, наверное, самым оптимальным вариантом.

– Сам факт того, что Медведчук общался напрямую с Сурковым, не является новостью, но если обнародованные пленки – не подделка, то интересно, что Сурков при общении с Виктором Медведчуком давал ему указания, как поступать, например, когда речь идет о "консультациях до акта выборов в местные советы". Почему это было для Москвы так принципиально?

– России было принципиально хоть каким-то образом легитимизировать тех людей, которые пришли к власти в непризнанных "республиках". Поэтому они категорически наставали на проведении выборов там, и, в общем-то, они их и провели.

– И это произошло в нарушение Минских соглашений, в которых говорится о том, что выборы должны проводиться при участии международных наблюдателей.

– Медведчук действовал в параллельной плоскости, он с самого начала себя так позиционировал, что у него нет никаких важных официальных постов, но, тем не менее, он является основным переговорщиком с Кремлем. Поэтому ему не нужно было привязываться к каким-то официальным документам, в том числе к минскому механизму, и он использовал свои старые, наработанные схемы решения вопросов.

– Сейчас, когда этот политик полностью отстранен от участия в подобных переговорах, чего можно ожидать в отношениях между Москвой и Киевом?

– Безусловно, переговоры будут продолжаться. Единственное, что можно прогнозировать, что их интенсивность и их результативность, которая и без того была крайне невысокая, будет еще меньше. Поскольку если говорить о реальности, то ситуацию в "ДНР" и "ЛНР" контролирует Россия, и без нее невозможно ожидать прогресса не только в обсуждении ситуации, но и, конечно, ее решении, – говорит украинский политолог Андрей Миселюк.

В феврале было принято решение о введении санкций против близкого Владимиру Путину украинского политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также соратника политика по партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака. Следствием санкций было прекращение вещания трех украинских телеканалов, транслировавших удобную Москве интерпретацию событий: "112 Украина", ZIK и NewsOne. Впоследствии выяснилось, что телеканалы, которые попали под санкционные ограничения, финансируются с неконтролируемых Киевом территорий Луганской области, которая зарегистрирована в России. Речь идет о компании "Торговый дом "Донские угли". По данным СБУ, вместе с ГП "Торговый дом "Восточный Энерго-Альянс" и "министерством доходов и сборов "ЛНР" эта компания участвовала в схеме приобретения каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганской области, который продавали в Россию, а полученные средства направлялись на финансирование деятельности "ЛНР".