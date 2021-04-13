Юлия Навальная после посещения мужа в колонии: "Говорит он с трудом"  

Жена Алексея Навального Юлия посетила мужа в колонии №2 города Покрова Владимирской области, где политик отбывает срок заключения.

После свидания, которое прошло по телефонной связи и через стекло, Юлия Навальная написала в своём инстаграме, что её супруг похудел до 76 килограмм при росте в 190 сантиметров, "говорит с трудом" и "время от времени кладёт трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть". Навальная отметила, что гражданского врача к мужу так и не пускают.

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.

Спустя полтора месяца Навальный заявил о резком ухудшении состояния здоровья. С его слов, он испытывает сильные боли в спине и у него пропадает чувствительность конечностей. При этом Навальный не получает должной медицинской помощи, а администрация колонии не допускает к нему гражданского специалиста. Во ФСИН при этом отрицают проблемы со здоровьем у Навального.

31 марта Алексей Навальный объявил голодовку с требованием "исполнить закон" и пустить к нему "приглашённого врача".

Команда Навального анонсировала большой весенний митинг за его освобождение.

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