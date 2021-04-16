В Москве суд оштрафовал журналиста Тимура Олевского

Суд в Москве оштрафовала на 15 тысяч рублей журналиста Тимура Олевского по статье об "осуществлении деятельности нежелательной организации". Об этом сообщает "МБХ медиа".

Штраф связан с тем, что 13 марта Олевский должен был стать ведущим на форуме муниципальных депутатов, который разогнали полицейские. В суде адвокат журналиста потребовала от МВД доказать, что мероприятие было организовано нежелательной организацией. Судья отказалась удовлетворить это ходатайство. На заседании представители прокуратуры не ответили на вопрос, чем подтверждается утверждение о том, что форум или его организаторы связаны с нежелательной организацией.