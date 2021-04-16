В Москве суд оштрафовал журналиста Тимура Олевского

Суд в Москве оштрафовала на 15 тысяч рублей журналиста Тимура Олевского по статье об "осуществлении деятельности нежелательной организации". Об этом сообщает "МБХ медиа".
Штраф связан с тем, что 13 марта Олевский должен был стать ведущим на форуме муниципальных депутатов, который разогнали полицейские. В суде адвокат журналиста потребовала от МВД доказать, что мероприятие было организовано нежелательной организацией. Судья отказалась удовлетворить это ходатайство. На заседании представители прокуратуры не ответили на вопрос, чем подтверждается утверждение о том, что форум или его организаторы связаны с нежелательной организацией.
- 13 марта сотрудники полиции пришли на форум "Муниципальная Россия", организованный движением "Объединённые демократы" в московской гостинице "Измайлово", и задержали 193 человека – почти всех участников мероприятия. В отношении многих из них были составлены протоколы об участии в деятельности нежелательной организации. Из документов следует, что речь идёт об основанном Михаилом Ходорковским движении "Открытая Россия", которое было признано Генпрокуратурой нежелательным.
- Форум "Муниципальная Россия" был организован для обмена опытом и обсуждения взаимодействия во время предстоящих выборов в Госдуму. Издание РБК со ссылкой на источники в московской мэрии сообщило, что решение "разогнать форум" принималось на федеральном уровне, а курировало задержания ФСБ. Собеседник РБК назвал случившееся "устрашающей акцией перед думской кампанией".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.