ФСБ задержала украинского консула в Петербурге

Федеральная служба безопасности в пятницу, 17 апреля, задержала в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка. Его обвинили в деятельности, несовместимой со статусом дипломата, — получении закрытой информации.

По утверждению пресс-службы ведомства, Сосонюк задержан с поличным на встрече с гражданином России при получении информации, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. Заявлено, что к украинцу будут применены "меры в соответствии с нормами международного прав" — обычно это означает высылку из страны. Судьба встречавшегося с дипломатом россиянина не раскрывается.

В пресс-службе ФСБ заявили, что действия задержанного консула носили "явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". Инцидент произошёл на фоне обострения ситуации на востоке Украины, где к территориям, контролируемым сепаратистами и аннексированному Крыму стянуты значительные группировки украинских и российских войск.

Какую информацию, по версии контрразведки, получал консул — не уточняется. Российские базы данных правоохранительных органов регулярно оказываются на открытом доступе. В стране существует масштабный чёрный рынок по покупке такой информации – например, о покупке билетов гражданами, их телефионным звонкам и движению средств по счетам.

14 декабря расследовательская группа Bellingcat опубликовала расследование о предполагаемых отравителях оппозиционного политика Алексея Навального. В тексте подробно рассказывалось о перемещении по стране нескольких офицеров ФСБ, предположительно, участвовавших в покушении, данные об их звонках и о геолокации их телефонов. Исследователи утверждают, что вся эта информация была куплена на чёрном рынке.

После этого правоохранительные органы стали массово задерживать и арестовывать людей, предлагающих доступ к базам. Расценки на чёрном рынке выросли, утверждается в расследованиях The Bell и "Медиазоны".