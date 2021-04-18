Байден: ситуация с Навальным "совершенно несправедлива"

Президент Джо Байден в субботу назвал "совершенно несправедливой"» ситуацию, в которой оказался Алексей Навальный, российский оппозиционер, который держит голодовку в колонии.

"Это совершенно, совершенно несправедливо", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос об ухудшающемся состоянии Навального. Президент также упомянул об "отравлении, а затем о голодовке" Навального - сообщает "Голос Америки".

Байден ранее прямо призывал российские власти освободить Навального, а также расследовать покушение на него, в связи с которым США ввели санкции против ряда российских официальных лиц.

В сообщении о телефонном разговоре, который провёл Байден на этой неделе с президентом России Владимиром Путиным, не было упоминания о Навальном. Он также не упоминался в указе президента США о введении новых санкций против России в связи с её "враждебной деятельностью". Впоследствии посол США в Москве заявил, что Байден всё же поднимал этот вопрос.

Лечащие врачи Алексея Навального в субботу опубликовали результаты его анализов крови. Они утверждают, что результаты анализов свидетельствуют о том, что состояние здоровья заключённого близко к критическому. Лечащие врачи, которых так до сих пор не допустили к Навальному - а именно это является требованием его голодовки, которую он держит с 31 марта, считают, что для исправления ситуации необходимы срочные меры.

В соцсетях множатся призывы немедленно оказать медицинскую помощь заключённому Алексею Навальному.

С требованием к Путину предоставить ему медицинскую помощь обратились депутаты законодательных собраний четырёх регионов России, главным образом представители партии "Яблоко".

Ранее под обращением с призывом допустить к Навальному врачей подписались около 70 видных мировых деятелей культуры и искусства, включая лауреатов Нобелевской премии по литературе, известных в том числе в России актёров, писателей, музыкантов.