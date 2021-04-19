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Предмет пропаганды. Андрей Мальгин - о "хороших" вакцинах

Российские СМИ пестрят заголовками: "Европа провалила вакцинацию", "Европе не хватает вакцин", "Европа пожертвовала здоровьем своих граждан ради политики"… И каждый раз делается один и тот же вывод: надо было "с самого начала" одобрить и закупить российский "Спутник V", и вот тогда всё было бы хорошо. Ведь это "первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса"!


Живущим за границей россиянам, терпеливо ожидающим своей очереди на прививку, радостно рапортуют родственники и друзья из Москвы: "А мы уже привились! А у нас уже все в порядке! А у нас может привиться любой желающий!" И да, свидетельствую, некоторые мои знакомые соотечественники, живущие за границей, действительно купили билет в Москву и там – привились! Да и мне неожиданно пришла эсэмэска от департамента здравоохранения столицы с адресом ближайшего прививочного пункта. Дескать, ждём.

При этом российские СМИ ежедневно рассказывают мне о чудовищных побочных эффектах западных вакцин, некоторые люди "там даже умирают"! Компрометация западных вакцин началась в России чуть ли не с первых дней, когда они поступили в оборот. Российские журналисты как будто специально следили за каждым сообщением местной прессы: ага, вот там-то умерла старушка через неделю после прививки, а вот там-то старичок… Как будто после прививки они должны были обрести бессмертие.

Про российскую же вакцину ничего такого мы не знаем. Во всяком случае в российских СМИ о таком не сообщается. Это ли не триумф российской медицины? К счастью, я читаю не только российские СМИ. У потребителей российской пропаганды, которая дотягивается до самых дальних уголков планеты, может сложиться впечатление, что в России лежат готовые к отправке тонны "Спутника", способные спасти мир. Но если не мир, то хотя бы Европу. И вот из какого-то упрямства или из-за природной русофобии власти ЕС не дают разрешения на ввоз. Не хотят спасаться "Спутником". Мол, погибаю, но не сдаюсь.

Заголовки кричат: "Вместо того, чтобы получить "Спутник V", из Праги решили выгнать "русских шпионов"; "Спутник V" в Европе: кому на Западе российская вакцина стала костью в горле"; "Вслед за немцами сдались французы: Франция просит русский "Спутник V". Но пропаганда врёт. Европа вовсе не отстает от России по темпам вакцинации. К 18 апреля, по данным ourworldindata.com, в ЕС на каждую тысячу населения сделано 249 прививок (в сумме первой и второй дозой), а в России – 107. Конечно, в Европе есть и отстающие, и передовики, но даже отстающие вдвое опережают Россию по проценту вакцинированного населения. И кто кому должен помогать?

Мы уже точно знаем, что в России так называемый "оперативный штаб" с первого дня пандемии занижал в своей статистике как число заболевших, так и число скончавшихся. Это доказано как дотошными журналистами, так и другими официальными ведомствами. Но вряд ли там и число привившихся занизили. Скорей наоборот должно быть. Ведь "Спутник" выведен на передний край пропаганды (чуть ли не наравне с "Великой Победой" и "Гагариным"), тут не может быть отставания, только свершения, только успехи. А как можно говорить об успехе, если за почти полгода вакцинации первым компонентом "Спутника" привиты 10 048 048 человек (6.87% населения) и 6 154 807
человек (4.21% населения) – вторым компонентом вакцины. Это тоже данные от 18 апреля, как и приведенные выше европейские. Теоретически есть и другие две вакцины, помимо "Спутника", но мы их в расчет не берем, там совсем небольшие количества. Сколько же лет понадобится России, чтобы достичь коллективного (так называемого стадного) иммунитета?

На самом деле в Европе, хоть и со скрипом, но удалось создать эффективную систему вакцинации, хотя нехватка доз и сказывается. Все четыре используемые вакцины – новые, применяют их с осторожностью, в случае сомнений приостанавливают распространение, некоторые производители не справляются с договорными обязательствами (AstraZeneca). Люди недовольны. Они желают привиться сейчас и немедленно, и не в Москве, а желательно в шаговой доступности от дома.

Не надо делать вакцину инструментом пропаганды, тем более грязной пропаганды

Так почему же в Москве или Питере прививают "всех желающих", но при этом общие цифры довольно низкие по сравнению с Европой, где "всем желающим" привиться не дают? В Италии, например, только-только закончили прививать тех, кто старше восьмидесяти лет, сейчас прививают семидесятилетних, а до этого занимались медиками и учителями. До более молодых и до представителей других профессий очередь дойдет ещё относительно не скоро. При этом к 18 апреля первую дозу препарата получили 10.7 миллионов человек (18% населения), а вторую дозу, то есть полностью вакцинировались - 4.5 миллионов человек, или 7,5% населения страны.

Желающих привиться в России, даже в столицах, где вакцина имеется в надлежащем количестве, оказалось немного, на мой взгляд, как раз по причине нечеловеческих усилий пропаганды дискредитировать западные вакцины. Обыватель, который каждый день читает в прессе и слышит с экрана своего телевизора об ужасных последствиях, с которыми сталкиваются за рубежом люди, получившую вакцину от коронавируса, рассуждает примерно так: "Ого, если уж там не сумели, то чего ждать от наших?" Обыватель прекрасно знает и тысячу раз убеждался на своём опыте и на опыте своих близких, что импортный препарат заведомо лучше отечественного. Сколько же сил, времени, денег затрачивают наши пациенты и их родственники, чтобы достать что-нибудь импортное! Потому что оно точно будет эффективнее и без "побочек". Это не значит, что я разделяю такое мнение, но оно есть, это мнение, что уж тут говорить!

Агитируя против западных вакцин (прекрасно себя проявивших, практически остановивших эпидемию в Великобритании или Израиле, например), российские пропагандисты вольно или невольно одновременно провели агитацию против антиковидной вакцинации в принципе. При этом я допускаю, что российские ученые создали вполне успешную вакцину, идя в ногу со временем – за векторными вакцинами, как говорят специалисты, будущее. Сейчас, когда "Спутник" стали применять в некоторых латиноамериканских и даже европейских странах, стало понятно, что не только по принципу действия, но и по частотности побочных явлений все три аденовирусных векторных вакцины – AstraZeneca, Johnson&Johnson и "Спутник V" – имеют много общего. Но если американский регулятор приостановил использование Johnson&Johnson из-за шести случаев тромбоза на 6,8 миллионов введений, а в Германии тромбоз был выявлен в 30 случаях на 18 миллионов введенных доз, в России мы знаем лишь об отдельных случаях, просочившихся в прессу. А вот в тех странах, куда начали поставлять "Спутник", уже официально стали фиксировать случаи тромбозов после введения вакцины, а также разные другие побочные явления.

Много это или мало? Эксперты говорят, что очень мало, что это нормально, что у любого лекарства без исключения возможны побочные эффекты. Собственно, если взять в руки инструкцию к любому западному препарату, то можно убедиться: там описано такое количество возможных редких побочных явлений, что лучше не читать, иначе расстроишься. Не буду вникать в детали, пусть этим займутся специалисты. Риск получить "побочку" после применения "Спутника" или AstraZeneca столь мал, а риск тяжело заболеть и отдать концы, не привившись, столь велик, что колебаний быть не должно. Прививаться!

Вот только не надо делать вакцину инструментом пропаганды, тем более грязной пропаганды. Палка-то о двух концах.

Андрей Мальгин – журналист и блогер

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции Радио Свобода

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